طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة أوباما ضد مودرن فيوتشر

الأحد، 31 مارس 2024 - 22:24

كتب : إبراهيم رمضان

إصابة يوسف أوباما - محمد أسامة طبيب الزمالك

أوضح محمد أسامة طبيب الزمالك تفاصيل إصابة يوسف إبراهيم "أوباما" التي تعرض لها خلال لقاء مودرن فيوتشر في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

ويلتقي مودرن فيوتشر مع الزمالك في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية على استاد السلام.

وقال محمد أسامة طبيب الزمالك عبر موقع النادي: "يوسف أوباما تعرض لإصابة بكدمة قوية في الفم تسببت في كسر إحدى أسنانه خلال لقاء فيوتشر".

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وأضاف "تم اصطحابه لإحدى المستشفيات للاطمئنان عليه، لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية".

وأتم "سيتم الكشف عن تطورات إصابته بعد الفحوصات".

وخرج أوباما في الدقيقة 37 من الشوط الأول متأثرا بالإصابة بعد التحام هوائي مع أحد لاعبي مودرن فيوتشر.

وشارك أحمد سيد زيزو العائد من الإصابة بدلا منه واستطاع أن يصنع هدف التعادل من ركلة ركنية قبل نهاية الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقان بنتيجة 1-1.

وسيلتقي الفريقان مجددا في لقاء الإياب يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة.

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