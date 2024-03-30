انتهت في أبطال إفريقيا - مازيمبي (0)-(0) بترو أتليتكو.. تعادل سلبي

السبت، 30 مارس 2024 - 15:01

كتب : FilGoal

مازيمبي الكونغولي

يحل بترو أتليتكو الأنجولي ضيفا على مازيمبي الكونغولي ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مازيمبي أمام بترو أتليتكو.

ويلعب الفائز من مواجهتي مازيمبي أمام بترو اتليتكو ضد الفائز من مواجهتي الأهلي أمام سيمبا في نصف النهائي.

لمتابعة مباراة مازيمبي أمام بترو أتليتكو دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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نهاية المباراة

ق90 عرضية من ليكونزا وضربة راسية من جويل بيا يتصدى لها حارس المرمى

ق85 تسديدة قوية من إبراهيما كيتا لاعب مايزمبي يبعدها حارس بترو أتليتكو

ق50 هجوم متبادل بين الفريقين ولكن دون خطورة حقيقية

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق43 ركنية من الجانب بترو أتليتكو وضربة رأسية تمر بجوار المرمى بقليل

ق20 عرضية خطيرة من فلي تراوري يبعدها دفاع بترو أتليتكو من داخل منطقة الجزاء

ق11 تسديدة صاروخية من جويل بيا مهاجم مازيمبي يبعدها حارس بترو أتليتكو بصعوبة بالغة ويمنع هدف محقق.

ق6 محاولات هجومية مبكرة من فريق مازيمبي بحثا عن تسجيل الهدف الأول.

انطلاق المباراة

دوري أبطال إفريقيا
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