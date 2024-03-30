الشحات: حققنا فوزا مهما خارج الأرض ضد سيمبا

تقدم حسين الشحات لاعب الأهلي بالشكر لزملائه بعد تحقيق الفوز على سيمبا في تنزانيا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتصر الأهلي بنتيجة 1-0 على سيمبا في تنزانيا لأول مرة بفضل هدف أحمد نبيل كوكا.

وقال الشحات عبر صفحة الأهلي على "فيسبوك": "فوز مهم خارج الملعب في ظل الأجواء وأشكر اللاعبين والكل تحامل على نفسه، ونريد تحقيق نتيجة إيجابية".

وأضاف "مررنا بظروف صعبة جدا، ونحن النادي الأهلي، وسأكرر ذلك اللاعبين رجال، وبإذن الله في المباراة المقبلة سنواصل ونريد الفوز".

وواصل "الإصابة خفيفة والحمد لله".

وأتم "مباراة الإياب لن تكون سهلة ونريد التأهل وأتمنى وجود الجماهير في كامل مدرجات استاد القاهرة إيابا".

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حالات تأهل الأهلي

يحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة من أجل خطف بطاقة التأهل.

التعادل بأي نتيجة أيضا يقود الأهلي لنصف النهائي.

خسارة الأهلي بنتيجة 1-0 في القاهرة تعني اللجوء لركلات الترجيح.

وحالة الخسارة بأي نتيجة أخرى فالأهلي يودع منافسات البطولة التي يحمل لقبها.

موعد المبارة

تقام المباراة يوم الجمعة 5 أبريل المقبل.

ويستضيف استاد القاهرة المباراة، وبإمكانك حجز التذاكر من هنــــــــــــــــــــا.

وستبدأ المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.