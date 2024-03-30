الشحات: حققنا فوزا مهما خارج الأرض ضد سيمبا

السبت، 30 مارس 2024 - 01:32

كتب : FilGoal

حسين الشحات

تقدم حسين الشحات لاعب الأهلي بالشكر لزملائه بعد تحقيق الفوز على سيمبا في تنزانيا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتصر الأهلي بنتيجة 1-0 على سيمبا في تنزانيا لأول مرة بفضل هدف أحمد نبيل كوكا.

وقال الشحات عبر صفحة الأهلي على "فيسبوك": "فوز مهم خارج الملعب في ظل الأجواء وأشكر اللاعبين والكل تحامل على نفسه، ونريد تحقيق نتيجة إيجابية".

أخبار متعلقة:
كولر: وجدنا حلولا فنية للفوز على سيمبا رغم التحديات.. وهذا طلبي من جمهور الأهلي طاهر: هذا ما طلبه مني كولر خلال مواجهة سيمبا كوكا: هدفي ضد سيمبا استثنائي.. وهناك شوط آخر في القاهرة دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي أمام سيمبا في إياب ربع النهائي.. القناة الناقلة والحكم

وأضاف "مررنا بظروف صعبة جدا، ونحن النادي الأهلي، وسأكرر ذلك اللاعبين رجال، وبإذن الله في المباراة المقبلة سنواصل ونريد الفوز".

وواصل "الإصابة خفيفة والحمد لله".

وأتم "مباراة الإياب لن تكون سهلة ونريد التأهل وأتمنى وجود الجماهير في كامل مدرجات استاد القاهرة إيابا".

حالات تأهل الأهلي

يحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة من أجل خطف بطاقة التأهل.

التعادل بأي نتيجة أيضا يقود الأهلي لنصف النهائي.

خسارة الأهلي بنتيجة 1-0 في القاهرة تعني اللجوء لركلات الترجيح.

وحالة الخسارة بأي نتيجة أخرى فالأهلي يودع منافسات البطولة التي يحمل لقبها.

موعد المبارة

تقام المباراة يوم الجمعة 5 أبريل المقبل.

ويستضيف استاد القاهرة المباراة، وبإمكانك حجز التذاكر من هنــــــــــــــــــــا.

وستبدأ المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا حسين الشحات
نرشح لكم
كولر: وجدنا حلولا فنية للفوز على سيمبا رغم التحديات.. وهذا طلبي من جمهور الأهلي طاهر: هذا ما طلبه مني كولر خلال مواجهة سيمبا كوكا: هدفي ضد سيمبا استثنائي.. وهناك شوط آخر في القاهرة مؤتمر كولر: لم نتأهل حتى الآن.. وأشكر جماهير الأهلي دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي أمام سيمبا في إياب ربع النهائي.. القناة الناقلة والحكم دوري أبطال إفريقيا - الأهلي ينتصر لأول مرة على سيمبا في تنزانيا بهدف كوكا الأول على الإطلاق.. أحمد نبيل كوكا يقص شريط التسجيل مع الأهلي انتهت أبطال إفريقيا - سيمبا (0)-(1) الأهلي.. فوز أول في تنزانيا
أخر الأخبار
كرة يد - الزمالك يؤجل حسم تأهله لنهائي الدوري بالخسارة من البنك.. والأهلي ينتصر 50 دقيقة | كرة يد
عرابي يكشف ما قاله الخطيب في زيارته لـ أحمد رفعت.. تنسيق زيارة الزمالك وحقيقة مكافآت المباراة 53 دقيقة | الدوري المصري
دياب يكشف موعد نهاية الدوري وحقيقة تأجيل مباريات الجولة الـ 17 58 دقيقة | الدوري المصري
الشحات: حققنا فوزا مهما خارج الأرض ضد سيمبا ساعة | الكرة الإفريقية
بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش يتصدر ترتيب الدرجة الأولى قبل 7 جولات على النهاية ساعة | الدوري الإنجليزي
بمشاركة شريف وطارق حامد وإنذارهما.. الخليج يهزم ضمك ساعة | المحترفون
بنزيمة يهدر وحمد الله ينقذ اليوم.. اتحاد جدة يهزم الفيحاء بمشاركة حجازي ساعة | المحترفون
كرة طائرة - فوز الأهلي والزمالك في ذهاب نصف نهائي الدوري الممتاز ساعة | كرة طائرة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 داليتش: أتمنى أن يكون في بلدي استاد مثل العاصمة.. وهذا أكثر لاعب لفت انتباهي في مصر 2 خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم إياد العسقلاني 3 رسالة أخيرة من مودريتش لـ مصر 4 الأهلي يعلن خضوع إمام عاشور لجراحة في الكتف