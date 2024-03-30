كولر: وجدنا حلولا فنية للفوز على سيمبا رغم التحديات.. وهذا طلبي من جمهور الأهلي

السبت، 30 مارس 2024 - 00:33

كتب : FilGoal

رامي ربيعة - الأهلي - مارسيل كولر - خالد جوادي - خالد بيبو

أوضح مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي أن الفريق واجه تحديات كبيرة منذ وصوله لتنزانيا واستطاع التغلب عليها فنيا للفوز على سيمبا.

وانتصر الأهلي بفضل هدف أحمد نبيل كوكا والذي قاد الأهلي للفوز الأول في تنزانيا على حساب سيمبا.

وقال كولر عبر صفحة الأهلي على فيسبوك: " مباراة صعبة جدا لأن اللاعبين الدوليين سافروا مباشرة لتنزانيا بعد المشاركة مع منتخب مصر".

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وتابع "عقب وصولنا واجهنا ملعب سيء جدا لا يصلح للتدريب، والأجواء والرطوبة كانت صعبة جدا وكل ذلك كان تحدي لنا ووجدنا حلولا فنية استطعنا من خلالها الفوز".

وواصل "المنافس صعب وقوي ولابد أن يعرف الجميع أننا لم نحسم التأهل، وأنهم سيفعلوا كل شيء من أجل تسجيل هدف في ملعبنا، ورأينا اليوم كيف يلعبون بشكل جيد هجوميا".

وتابع "أريد أن يملئ جمهور الأهلي السعة الكاملة لمدرجات استاد القاهرة في الإياب ضد سيمبا لأن اللقاء سيكون صعبا".

وواصل "سعيد بأننا حققنا الفوز في تنزانيا لأول مرة ضد سيمبا، ولست سببا في ذلك بل اللاعبين لأنهم كانوا على قدر المسؤولية وشكرا للاعبين وليس لي".

وأتم "بعد المباراة مباشرة أخبرت اللاعبين بأننا لم نتأهل وأن المنافس صعّب الأمور علينا في الذهاب، ولابد من أن نخوض مباراة أقوى في العودة".

حالات تأهل الأهلي

يحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة من أجل خطف بطاقة التأهل.

التعادل بأي نتيجة أيضا يقود الأهلي لنصف النهائي.

خسارة الأهلي بنتيجة 1-0 في القاهرة تعني اللجوء لركلات الترجيح.

وحالة الخسارة بأي نتيجة أخرى فالأهلي يودع منافسات البطولة التي يحمل لقبها.

موعد المبارة

تقام المباراة يوم الجمعة 5 أبريل المقبل.

ويستضيف استاد القاهرة المباراة، وبإمكانك حجز التذاكر من هنــــــــــــــــــــا.

وستبدأ المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.

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