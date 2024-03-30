طاهر: هذا ما طلبه مني كولر خلال مواجهة سيمبا

أوضح طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي ما طلبه منه مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي عقب مشاركته كبديل خلال مواجهة سيمبا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتصر الأهلي بهدف دون رد على سيمبا في تنزانيا قبل لقاء الإياب يوم الجمعة المقبل.

وقال طاهر عبر صفحة الأهلي على "فيسبوك": " أهم شيء لنا في مباراة سيمبا، كان عدم استقبال أهداف واستطعنا الفوز وتلك النتيجة تساعدنا في القاهرة".

وواصل "اعتدنا أن الأجواء في تنزانيا ليست الأفضل، واللاعبون أدوا بشكل كبير جدا ويُحسب لنا تحقيق هذه النتيجة في ظل هذه الأجواء".

وتابع "في الشوط الثاني كولر طلب مني ورضا سليم المساندة الدفاعية بشكل أكبر، والمباراة في القاهرة ستكون مختلفة وبإذن الله سنتأهل".

وأردف "على أرضنا سنحاول تسجيل هدف أو 2 لإنهاء الأمور، ونريد تحقيق نتيجة إيجابية للتأهل للدور المقبل".

وأتم "الأجواء خارج الأرض يكون بها حافز خاصة في ظل الحضور الجماهيري الكبير وعندما تتقدم في النتيجة، والحضور الجماهيري في مباراة اليوم كان أكبر عن المباريات الأخيرة التي خضناها بنفس الملعب".

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حالات تأهل الأهلي

يحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة من أجل خطف بطاقة التأهل.

التعادل بأي نتيجة أيضا يقود الأهلي لنصف النهائي.

خسارة الأهلي بنتيجة 1-0 في القاهرة تعني اللجوء لركلات الترجيح.

وحالة الخسارة بأي نتيجة أخرى فالأهلي يودع منافسات البطولة التي يحمل لقبها.

موعد المبارة

تقام المباراة يوم الجمعة 5 أبريل المقبل.

ويستضيف استاد القاهرة المباراة، وبإمكانك حجز التذاكر من هنــــــــــــــــــــا.

وستبدأ المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6