دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي أمام سيمبا في إياب ربع النهائي.. القناة الناقلة والحكم

الجمعة، 29 مارس 2024 - 23:13

كتب : FilGoal

الأهلي

انتصر الأهلي ذهابا على سيمبا التنزاني وتبقى مباراة الحسم في القاهرة إيابا للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي حقق الفوز لأول مرة في تنزانيا على سيمبا بنتيجة 1-0 بفضل هدف أحمد نبيل "كوكا".

FilGoal.com يقدم لكم موعد مباراة الأهلي وسيمبا في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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حالات تأهل الأهلي

يحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة من أجل خطف بطاقة التأهل.

التعادل بأي نتيجة أيضا يقود الأهلي لنصف النهائي.

خسارة الأهلي بنتيجة 1-0 في القاهرة تعني اللجوء لركلات الترجيح.

وحالة الخسارة بأي نتيجة أخرى فالأهلي يودع منافسات البطولة التي يحمل لقبها.

موعد المبارة

تقام المباراة يوم الجمعة 5 أبريل المقبل.

ويستضيف استاد القاهرة المباراة، وبإمكانك حجز التذاكر من هنــــــــــــــــــــا.

وستبدأ المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.

الحكم

علم FilGoal.com في وقت سابق أن الحاجي الأو محمد حكما للمباراة.

ويعاونه كل من الكاميروني ألفيس جوي نجويجوي، والإيفواري أدو هيرمان، والحكم الرابع هو باتريس مليزار من مورشيوس.

وفي الفيديو كل من الجابوني بيير جيسلان أتشو، ويعاونه الجنوب إفريقية أخونا زينيس ماكاليما.

المنافس المقبل

سيلتقي الأهلي أو سيمبا حال التأهل مع الفائز من مواجهة مازيمبي الكونغولي وبترو أتليتكو الأنجولي في مباراة نصف نهائي.

وسيقام الذهاب: 19 أو 20 أبريل المقبل، على ملعب المنافس وفقا للقرعة.

وسيقام الإياب: 26 أو 27 أبريل المقبل، على ملعب الأهلي وفقا للقرعة.

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