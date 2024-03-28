بمشاركة ثلاثي مصري.. كاف يعلن مواعيد نهائيي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

الخميس، 28 مارس 2024 - 15:32

كتب : FilGoal

دوري أبطال إفريقيا - الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مواعيد نهائيي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية لموسم 2023 - 2024.

ويمثل مصر كل من الأهلي في دوري أبطال إفريقيا والزمالك ومودرن فيوتشر بالكونفدرالية.

ويلعب الأهلي أمام سيمبا في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يصطدم الثنائي المصري الزمالك وفيوتشر بربع نهائي الكونفدرالية.

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وكشف كاف إقامة نهائي الكونفدرالية ذهابا يوم 12 مايو والإياب يوم 19 من الشهر نفسه.

بينما نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابا يوم 18 مايو والإياب يوم 25 من الشهر ذاته.

وفي حالة وصول الأهلي إلى نصف النهائي سيلعب مباراة الذهاب خارج ملعبه والإياب في القاهرة بدوري أبطال إفريقيا.

وسيستمر الأمر ذاته في حالة تأهل الأحمر إلى نهائي البطولة، فسيلعب الذهاب خارج ملعبه والإياب في القاهرة.

وإذا تمكن الأهلي من الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا سيلعب مباراة الإياب على ملعبه لأول مرة منذ عام 2013 عندما لعب ضد أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، أي منذ 11 عاما.

بينما في الكونفدرالية سيلعب الفائز من مواجهة الزمالك ومودرن فيوتشر مباراة الذهاب في نصف النهائي، على ملعبه، فيما سيخوض مواجهة الإياب خارج ملعبه.

أما في حالة تأهل الزمالك أو مودرن فيوتشر للمباراة النهائية فسيلعب الفريق المصري المتأهل مباراة الذهاب خارج أرضه، فيما سيخوض مواجهة الإياب على ملعبه.

وكانت المباراة النهائية تقام من مباراة واحدة لمدة 3 أعوام 2020، و2021، و2022، قبل أن يعود للنظام العادي بإقامة النهائي من مباراتين عام 2023.

وتوج الزمالك باللقب عام 2019 على حساب نهضة بركان بركلات الترجيح، وأقيمت المباراة ذهابا وإيابا، حيث حمل الفريق الأبيض الكأس على ستاد برج العرب.

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