تقرير: رغم صعوبة تعيينه.. مانشستر يونايتد مهتم بالحديث مع جاري أونيل عن تدريب الفريق

كشفت شبكة أخبار ESPN عن تواصل مانشستر يونايتد مع جاري أونيل المدير الفني لفريق ولفرهامبتون للحديث معه بشأن تدريب الفريق.

وقالت الشبكة إن يونايتد حرص على التواصل مع جاري أونيل والتحدث معه عن تدريب مانشستر يونايتد.

وذلك رغم أن تعيين أونيل في منصب المدير الفني لمانشستر يونايتد أمر مستبعد في الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن جاري أونيل مطلوب في منصب تدريبي بنادي مانشستر يونايتد دون الكشف عنه، وأن المدرب تم إخباره بذلك.

يأتي كل ذلك وسط التكهنات حول مستقبل إريك تين هاج مع مانشستر يونايتد، والذي سيتم حسم مصيره بنهاية الموسم الجاري.

ومن المنتظر أن يشهد قطاع كرة القدم في مانشستر يونايتد الكثير من التغييرات، وذلك بعد تولي السير جيم راتكليف الأمور باستحواذه على نسبة من أسهم النادي.

وتم ربط العديد من الأسماء برغبة إدارة مانشستر يونايتد الجديد في التعاقد مع أحدهم ومنهم توماس فرانك مدرب برينتفورد وجاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا.

جاري أونيل البالغ من العمر 40 عاما تولى تدريب ولفرهامبتون بداية الموسم الجاري، وحتى الآن يحتل مع الفريق المركز التاسع بترتيب الدوري الإنجليزي.

ويستمر تعاقد جاري أونيل مع ولفرهامبتون حتى عام 2026.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة بعد مرور 29 جولة من المسابقة.