أثليتك: نوتنجهام يقرر الاستئناف ضد خصم 4 نقاط من رصيده بالدوري الإنجليزي

الإثنين، 25 مارس 2024 - 19:58

كتب : FilGoal

نوتنجهام فورست

قرر نادي نوتنجهام فورست الاستئناف ضد الحكم بخصم 4 نقاط من رصيده بالدوري الإنجليزي بسبب انتهاك قواعد الربحية والاستدامة.

قبل أيام، قررت رابطة الدوري الإنجليزي خصم 4 نقاط من رصيد نوتنجهام فورست بالمسابقة بسبب انتهاك هذه القواعد.

وأوضح تقرير ذا أثليتك يوم الثلاثاء أن النادي قرر الاستئناف ضد القرار، وذلك قبل الموعد النهائي لقبول الاستئناف.

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وكانت لجنة مستقلة قد عاقبت النادي بسبب انتهاك قواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبذلك تراجع نزتنجهام للمركز الـ18 في المسابقة.

وكان نادي إيفرتون قد عوقب بخصم 10 نقاط من رصيده بالدوري الإنجليزي للسبب نفسه.

لكن النادي نجح في تقليص العقوبة.

ماذا حدث؟

في أواخر فبراير الماضي، أعلن نادي إيفرتون نجاحه في الاستئناف ضد عقوبة تقليص عقوبة خصم النقاط في الدوري الإنجليزي بسبب انتهاك القواعد.

وأفاد إيفرتون في بيان: "تم تخفيض عقوبة خصم النقاط بسبب انتهاك قواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي من 10 نقاط إلى 6 بعد جلسة استئناف".

وأضاف "مجلس الاستئناف قرر تخفيض خصم النقاط التي فرضتها رابطة الدوري الإنجليزي في نوفمبر من 10 نقاط إلى 6 نقاط، بأثر فوري".

وتابع البيان "نحن نفهم أن مجلس الاستئناف اعتبر خصم الـ 10 نقاط المفروض في الأصل غير مناسب عند تقييمه وفقًا للمعايير المتاحة التي أبلغ النادي المفوضية بها".

وواصل البيان "على الرغم من قرار مجلس الاستئناف والنتيجة الإيجابية، يظل النادي ملتزمًا تمامًا بالتعاون مع رابطة الدوري الإنجليزي فيما يتعلق بالإجراءات المستمرة للفترة المحاسبية المنتهية في يونيو 2023.

وكان إيفرتون قد تعرض لخصم 10 نقاط من رصيده في الموسم الحالي إثر مخالفات مالية من مواسم سابقة.

الأمر يتعلق بفترة تغطي مواسم 2019-2020 و2020-2021 و2021-2022 و2022-2023، وبالتالي يتضمن فترات مالية عن (2019-2020 و2020-2021 و2021-2022).

واختار النادي أن يدافع عن نفسه ضد شكوى أخرى من رابطة الدوري الإنجليزي تتضمن نفس الفترات التي عوقب عليها بالفعل، وقبل حتى أن يتم الاستماع إلى استئنافه.

وأشار النادي في بيان الشهر الماضي إلى أن ما حدث ناتج عن خلل واضح في قواعد الدوري الإنجليزي.

الدوري الإنجليزي نوتنجهام فورست
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