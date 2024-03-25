تقرير: مدرب جنوب إفريقيا يقترب من قيادة منتخب تونس

ذكرت إذاعة موزاييك التونسية أن البلجيكي هوجو بروس مدرب منتخب جنوب إفريقيا يقترب من تدريب المنتخب التونسي.

وأوضح التقرير أن بروس بات قريبا من تولي مهمة تدريب المنتخب التونسي في انتظار أن يتوصل إلى صيغة لفك ارتباطه مع الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم والسماح له بمغادرة منصبه كمدرب لمنتخب الأولاد.

وأضاف التقرير أن مجلس إدارة الاتحاد التونسي لكرة القدم أجمع على اختيار هوجو بروس كمدرب جديد للمنتخب، بالنظر لما يمتلكه من خبرة في تدريب المنتخبات الإفريقية والنتائج التي حققها معها.

وكان ذلك من بين الشروط التي كان قد حددها بلحسن مالوش المستشار الفني للاتحاد التونسي لكرة القدم لاختيار المدرب القادم لنسور قرطاج.

وفي صورة إنهاء الإجراءات الخاصة بفسخ عقده مع الاتحاد الجنوب إفريقي، سيتولى هوجو بروس مباشرة تدريب المنتخب التونسي.

ومن المرجح أن تكون مباراة جنوب إفريقيا الودية ضد الجزائر هي الأخيرة للمدرب البلجيكي مع الأولاد.

وأشار تقرير موزاييك إلى أن النية تتجه إلى الإبقاء على منتصر الوحيشي المدرب المؤقت ضمن الجهاز الفني القادم للمنتخب التونسي.

هوجو بروس درب عدة فرق في بلجيكا، وتركيا، واليونان، والإمارات والجزائر، إلى جانب توليه تدريب منتخب الكاميرون الذي فاز معه بكأس أمم إفريقيا 2017.

فيما قاد منتخب جنوب إفريقيا للتتويج ببرونزية أمم إفريقيا 2023.

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