البحث عن الفوز الأول في اللقاء الثامن.. تاريخ مواجهات مصر ضد إسبانيا قبل باريس 2024

الأربعاء، 20 مارس 2024 - 23:46

كتب : FilGoal

إمام عاشور أمام ميكيل ميرينو في مباراة مصر ضد إسبانيا

يلتقي منتخبي مصر وإسبانيا للمرة الثامنة تاريخيا في جميع الفئات العمرية قبل اللقاء المرتقب في أولمبياد باريس 2024.

وستكون تلك المواجهة الثالثة بين مصر وإسبانيا في الأولمبياد بشكل عام والثانية على التوالي بعد النسخة الماضية في أولمبياد طوكيو 2020.

وأسفرت القرعة عن وجود منتخب مصر في المجموعة الثالثة رفقة إسبانيا وجمهورية الدومينيكان والمركز الثاني من آسيا.

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تعرف على نتائج القرعة بالكامل من هنـــــــــــــا. (طالع التفاصيل)

FilGoal.com يستعرض معكم تاريخ مواجهات منتخب مصر ضد إسبانيا تاريخيا قبل اللقاء المنتظر

إسبانيا 1-1 مصر

في دورة ألعاب البحر المتوسط في 1955، وسجل هدف منتخب مصر عصام بهيج.

إسبانيا ب 5-1 مصر

في كأس البحر المتوسط في 1955، وسجل هدف منتخب مصر علاء الحامولي.

إسبانيا ب 1-0 مصر

في كأس البحر المتوسط في 1957.

إسبانيا ب 1-1 مصر

في دورة ألعاب البحر المتوسط في 1963، وسجل هدف منتخب مصر حسن الشاذلي.

مصر الأولمبي 0-2 إسبانيا الأولمبي

في أولمبياد برشلونة 1992، سجل ثنائية إسبانيا سولوزبال وسولير.

إسبانيا 2-0 مصر

في مباراة ودية أقيمت في يونيو 2006، سجل ثنائية إسبانيا راؤول جونزاليس وخوسيه أنطونيو رييس.

مصر 0-0 إسبانيا

في أولمبياد طوكيو 2020.

لم يحقق منتخب مصر الفوز من قبل على نظيره الإسباني، وسجل لاعبو اللاروخا 12 هدفا فيما سجل لاعبو منتخب مصر 3 أهداف فقط.

تعرف مواعيد وملاعب مباريات مصر في المجموعات في أولمبياد باريس 2024 ومنافسيه حال التأهل. (من هنـــــــــــــــــــــا)

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