أولمبياد باريس 2024 - مواعيد وملاعب مباريات مصر في المجموعات.. ومنافسيه حال التأهل

الأربعاء، 20 مارس 2024 - 22:50

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأولمبي

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مواعيد مباريات منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024 والتي تشهد تواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة.

وأسفرت القرعة عن وجود منتخب مصر في المجموعة الثالثة رفقة إسبانيا وجمهورية الدومينيكان والمركز الثاني من آسيا.

تعرف على نتائج القرعة بالكامل من هنـــــــــــــا. (طالع التفاصيل)

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وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024 بحسب موقع فيفا.

مصر × الدومينيكان

24 يوليو 2024 - السادسة مساءً - ملعب لا بوجوار (نانت)

المركز الثاني من كأس آسيا × مصر

27 يوليو 2024 - السادسة مساءً - ملعب لا بوجوار (نانت)

إسبانيا × مصر

30 يوليو 2024 - الرابعة عصرا - ملعب بوردو (نانت)

في حال صعود منتخب مصر سيواجه أحد المنتخبين المتأهلين من المجموعة الرابعة.

وتضم المجموعة الرابعة: بطل كأس آسيا تحت 23 عاما - باراجواي - مالي - الكيان الصهيوني.

وستقام مباريات ربع النهائي في الثاني من أغسطس 2024.

وحال تأهل منتخب مصر في صدارة المجموعة سيلتقي ثاني المجموعة الرابعة في الثامنة مساءً على ملعب فيلودروم في مدينة مارسيليا.

وحال تأهل منتخب مصر في وصافة المجموعة سيلتقي أولى الرابعة في السادسة مساءً على ملعب ليون في مدينة ليون.

ويستضيف ملعب حديفة الأمراء في باريس في التاسع من أغسطس المباراة النهائية للبطولة.

منتخب مصر الأولمبي أولمبياد باريس 2024
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