قرعة أولمبياد باريس 2024 - مواجهة جديدة بين مصر وإسبانيا للمرة الثانية على التوالي

أسفرت قرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024 عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة حيث سيلتقي إسبانيا مجددا كما حدث في النسخة الماضية.

ويتم تقسيم المنتخبات الـ 16 على أربع مجموعات ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي.

وسحب الأرجنتيني خافيير سافيولا قرعة منافسات كرة القدم والتي أقيمت تحت رعاية فيفا.

وستقام البطولة في الفترة بين 24 يوليو و9 أغسطس خلال العام الجاري.

وجاءت مجموعات أولمبياد باريس 2024

المجموعة الأولى: فرنسا - أمريكا - الثالث من كأس آسيا تحت 23 عاما - الفائز من المركز الرابع في كأس آسيا ضد غينيا - نيوزيلندا

المجموعة الثانية: الأرجنتين - المغرب - المركز الثالث من كأس آسيا تحت 23 عاما - أوكرانيا

المجموعة الثالثة: المركز الثاني من كأس آسيا تحت 23 عاما - مصر - إسبانيا - جمهورية الدومينيكان

المجموعة الرابعة: بطل كأس آسيا تحت 23 عاما - باراجواي - مالي - الكيان الصهيوني

وستقام بطولة آسيا في قطر بين 15 أبريل و3 مايو 2024 المقبل لحسم أول 3 متأهلين بشكل رسمي.

فيما ستقام مباراة ملحق بين صاحب المركز الرابع للقارة الصفراء مع غينيا رابع إفريقيا لتحديد آخر المتأهلين في مباراة تقام في فرنسا يُحدد موعدها لاحقا.

وكان منتخب مصر قد تعادل سلبيا في نسخة 2020 مع إسبانيا في بطولة شهدت وصول اللاروخا للنهائي وخسارة مصر في ربع النهائي ضد البرازيل التي حققت اللقب.

كما التقى المنتخبان أيضا في نسخة 1992 وفاز منتخب إسبانيا بنتيجة 2-0.