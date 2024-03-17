أماد ديالو يكشف كواليس هدفه القاتل في شباك ليفربول

الأحد، 17 مارس 2024 - 21:58

كتب : FilGoal

أماد ديالو

أبدى أماد ديالو جناح مانشستر يونايتد سعادته بالهدف الحاسم الذي سجله في انتصار مانسشتر يونايتد على ليفربول 4-3 في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال ديالو في تصريحاته لقناة بي بي سي: "إنه حلم تحقق. الهدف منحني الكثير من الثقة وأريد الاستمرار هكذا".

وأضاف "أنا سعيد للغاية، والأهم كان الفوز بالمباراة".

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وأوضح "أردت إعادة الكرة إلى أليخاندرو جارناتشو ولكني رأيت المدافع وعرفت أني يجب أن أعتمد على نفسي".

وتابع "الامر لا يصدق. حلمت بتسجيل الهدف الأخير لمانشستر يونايتد. أود أن أشكر الجماهير".

واختتم "إنها واحدة من أفضل مباريات الموسم ونريد الاستمرار هكذا".

وسجل ديالو الهدف الرابع والأخير في الدقيقة 121.

وأصبح إريك تين هاج أول مدرب في مانشستر يونايتد يحقق فوزين متتاليين في أولد ترافورد على ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب، ويمتلك فرصة أخرى في لقاء الفريقين بالدوري في شهر أبريل المقبل.

وأسفرت قرعة نصف النهائي عن مواجهة تجمع مانشستر يونايتد مع كوفنتري سيتي في نصف النهائي. (طالع التفاصيل)

وستقام مباريات نصف النهائي يومي 20 و21 أبريل في ملعب ويمبلي.

ويعد أرسنال الأكثر تتويجا برصيد 14 لقبا يليه مانشستر يونايتد برصيد 12 لقبا.

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