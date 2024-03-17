قرعة كأس الاتحاد - مانشستر يونايتد يبتعد عن سيتي وتشيلسي في نصف النهائي

أقيمت قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عقب نهاية مباريات ربع النهائي بفوز مانشستر يونايتد على ليفربول.

وأسفرت القرعة عن مواجهة قوية تجمع مانشستر سيتي حامل اللقب مع تشيلسي في نصف النهائي.

وجاءت نتائج القرعة:

كوفنتري سيتي × مانشستر يونايتد

مانشستر سيتي × تشيلسي

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وستقام مباريات نصف النهائي يومي 20 و21 أبريل في ملعب ويمبلي.

وسيحصل الفريق الفائز في نصف النهائي على مليون جنيه إسترليني، فيما يحصل الخاسر على نصف مليون جنيه إسترليني.

وتأهل كوفنتري سيتي على حساب ولفرهامبتون بفوز قاتل بنتيجة 3-2، فيما فاز مانشستر سيتي حامل اللقب على نيوكاسل بنتيجة 2-0.

وتفوق تشيلسي على ليستر سيتي بنتيجة 4-2، وحقق مانشستر يونايتد فوزا مثيرا وقاتلا على حساب ليفربول بنتيجة 4-3.

ويعد أرسنال الأكثر تتويجا برصيد 14 لقبا يليه مانشستر يونايتد برصيد 12 لقبا.

ويمتلك تشيلسي 8 ألقابا ويأتي سيتي خلفه برصيد لقب وحيد.

وسبق أن حقق كوفنتري سيتي الذي ينافس في الدرجة الأولى الإنجليزية الموسم الجاري لقب كأس الاتخاد في 1987.

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