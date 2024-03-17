تين هاج: أول 30 دقيقة كانت الأفضل لنا في الموسم.. وكان لدينا إيمان قوي للفوز باللقاء

وصف إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد أن أول 30 دقيقة خاضها فريقه ضد ليفربول كانت الأفضل الموسم الجاري.

وانتصر يونايتد على ليفربول في نصف النهائي على ملعب أولد ترافورد بنتيجة 4-3 في مباراة وصلت لشوطين إضافيين وحُسمت في الثواني الأخيرة.

وقال تين هاج عبر قناة ITV عقب نهاية اللقاء: "للوصول للنهائي علينا مواجهة كوفنتري سيتي، سنقدم الأفضل لدينا، رأينا أن لديهم روح كبيرة وعقلية عظيمة، سنحضر أنفسنا بأفضل طريقة من أجل خوض النهائي".

وأضاف "أول 30 دقيقة كانت الأفضل لنا في الموسم، لعبنا كفريق ثم ظهرت مساحات بين الخطوط ولا يمكنك السماح بها ضد أفضل فريق في أوروبا، حيث تفوقوا علينا".

وأكمل "أجرينا تغييرات وخاطرنا واللاعبون كانوا رائعين، السلوك كان رائعا، كان لدينا إيمان قوي بقدرتنا على الفوز باللقاء".

وواصل "راشفورد لاعب مرن، يواصل التقدم، في العادة ينهي تلك الفرص لكنه استمر من أجل فرصة أخرى، وهو ما ألهم باقي اللاعبين".

وأتم "لدينا فريق من أجل المستقبل، لاعبين يتطورون مثل أماد ديالو وأليخاندرو جارناتشو وكوبي ماينو".

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وأصبح الهولندي أول مدرب في مانشستر يونايتد يحقق فوزين متتاليين في أولد ترافورد على ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب، ويمتلك فرصة أخرى في لقاء الفريقين بالدوري في شهر أبريل المقبل.

وأسفرت قرعة نصف النهائي عن مواجهة تجمع مانشستر يونايتد مع كوفنتري سيتي في نصف النهائي. (طالع التفاصيل)

وستقام مباريات نصف النهائي يومي 20 و21 أبريل في ملعب ويمبلي.

ويعد أرسنال الأكثر تتويجا برصيد 14 لقبا يليه مانشستر يونايتد برصيد 12 لقبا.