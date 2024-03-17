كلوب: لم نستغل الفرص لقتل المباراة ضد مانشستر يونايتد.. ونخوض موسما مكثفا

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول أن فريقه لم يستغل الفرص التي سنحت له للفوز على مانشستر يونايتد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وانتصر يونايتد على ليفربول في نصف النهائي على ملعب أولد ترافورد بنتيجة 4-3 في مباراة وصلت لشوطين إضافيين وحُسمت في الثواني الأخيرة.

وقال يورجن كلوب عبر قناة itv بعد نهاية اللقاء: "لم نحظ ببداية جيدة لكن تأقلمنا بشكل جيد وقدمنا مباراة كبيرة، وصلت النتيجة لـ 2-1 وكانت لدينا فرص عدة لقتل المباراة".

وأضاف "كنا في عجلة من أمرنا في بعض اللحظات والباقي أصبح للتاريخ، اقتربنا في الوقت بدلا من الضائع ثم في النهاية خسرنا اللقاء، ولا أستطيع طلب شيء أكثر من اللاعبين".

وأكمل "نخوض موسما مكثفا حتى الآن، علينا احتساب المباريات واليوم كان صعبا، يونايتد أخذ الكثير من المخاطرات، وأحترم ذلك تماما".

وأتم "اتخاذ القرار لا يتحسن مع استمرار المباراة. أهنئ يونايتد على التأهل إلى الدور قبل النهائي".

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وخسر ليفربول أول ألقابه في الموسم، بعدما حقق لقب كأس الرابطة الإنجليزية، ولا يزال في منافسة على لقبي الدوري الإنجليزي والأوروبي.

وأسفرت قرعة نصف النهائي عن مواجهة تجمع مانشستر يونايتد مع كوفنتري سيتي في نصف النهائي. (طالع التفاصيل)

وستقام مباريات نصف النهائي يومي 20 و21 أبريل في ملعب ويمبلي.

ويعد أرسنال الأكثر تتويجا برصيد 14 لقبا يليه مانشستر يونايتد برصيد 12 لقبا.