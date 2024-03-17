راشفورد: مباراة ضخمة في تاريخ مانشستر يونايتد.. وأردت ليلة كهذه في أولد ترافورد

وصف ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد الفوز على ليفربول بالمباراة "الضخمة في تاريخ النادي" بعد التأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وانتصر يونايتد على ليفربول في نصف النهائي على ملعب أولد ترافورد بنتيجة 4-3 في مباراة وصلت لشوطين إضافيين وحُسمت في الثواني الأخيرة.

وقال راشفورد عبر قناة itv عقب نهاية اللقاء: "اسمع صوت الجماهير، يمكنك القول إنها مباراة كبيرة، ومناسبة ضخمة، لم أحظ بالموسم الذي أردته لكن أردت ليلة كهذه في أولد ترافورد، الأمر يتعلق بهذا".

وأضاف "سجلت هدفا من فرصة في النهاية، وكنت آمل أن تحدث مبكرا، لكن أكملنا عملنا، وعلينا أن نخرج بشيء هذا الموسم".

وواصل "اليوم يمثل ما هو الحال دائما بالنسبة لي، إنها مباراة ضخمة في تاريخ مانشستر يونايتد. جعلتنا نتأهل لنصف النهائي ولكن حتى المباراة العادية ضد ليفربول يجب أن نفوز بها".

وأتم "أماد ديالو يعمل بقوة، لم يحظ بالفرصة التي يريدها لكن لا يوجد أفضل من الحصول على دفعة في ليالي مثل هذه".

وسجل راشفورد هدف الشياطين الحمر الثالث في اللقاء والذي أدرك به التعادل قبل أن يخطف ديالو الفوز بهدف رابع في الدقيقة 119.

وأسفرت قرعة نصف النهائي عن مواجهة تجمع مانشستر يونايتد مع كوفنتري سيتي في نصف النهائي. (طالع التفاصيل)

وستقام مباريات نصف النهائي يومي 20 و21 أبريل في ملعب ويمبلي.

ويعد أرسنال الأكثر تتويجا برصيد 14 لقبا يليه مانشستر يونايتد برصيد 12 لقبا.

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