انتهت كأس إنجلترا – يونايتد (4)-(3) ليفربول.. تأهل درامي للشياطين الحمر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز مانشستر يونايتد والتأهل لنصف نهائي كأس إنجلترا

ق 121: جوووووووووول أمادو ديالو والهدف الرابع لمانشستر يونايتد

ق 105: جوووووووول إليوت والهدف الثالث

انطلاق الأشواط الإضافية

نهاية الوقت الأصلي بالتعادل

ق 94: ماذا أهدرت يا راشفورد

ق 87: جووووول أنتوني والتعادل في الوقت القاتل

ق 77: خروج صلاح ونزول جاكبو

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول 2-1

ق 45+2: جووووووووول محمد صلاح والثاني

ق 44: جووووووووول ماك أليستر والتعادل

ق 35: الثاني يضيع من ماكتوميناي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء اصطدمت في الدفاع

ق 10: جوووووووول أول ماكتوميناي بعد متابعة لتسديدة جارناتشو المرتدة من الحارس

ق 8: تسديدة رائعة من صلاح تمر جوار القائم

ق 4: تسديدة من راشفورد والحارس كيلهير يتصدى له

انطلاق المباراة