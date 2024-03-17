انتهت كأس إنجلترا – يونايتد (4)-(3) ليفربول.. تأهل درامي للشياطين الحمر
الأحد، 17 مارس 2024 - 17:14
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
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نهاية المباراة بفوز مانشستر يونايتد والتأهل لنصف نهائي كأس إنجلترا
ق 121: جوووووووووول أمادو ديالو والهدف الرابع لمانشستر يونايتد
ق 105: جوووووووول إليوت والهدف الثالث
انطلاق الأشواط الإضافية
نهاية الوقت الأصلي بالتعادل
ق 94: ماذا أهدرت يا راشفورد
ق 87: جووووول أنتوني والتعادل في الوقت القاتل
ق 77: خروج صلاح ونزول جاكبو
نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول 2-1
ق 45+2: جووووووووول محمد صلاح والثاني
ق 44: جووووووووول ماك أليستر والتعادل
ق 35: الثاني يضيع من ماكتوميناي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء اصطدمت في الدفاع
ق 10: جوووووووول أول ماكتوميناي بعد متابعة لتسديدة جارناتشو المرتدة من الحارس
ق 8: تسديدة رائعة من صلاح تمر جوار القائم
ق 4: تسديدة من راشفورد والحارس كيلهير يتصدى له
انطلاق المباراة