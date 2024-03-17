انتهت كأس إنجلترا – يونايتد (4)-(3) ليفربول.. تأهل درامي للشياطين الحمر

الأحد، 17 مارس 2024 - 17:14

كتب : FilGoal

ماكتوميناي - مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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نهاية المباراة بفوز مانشستر يونايتد والتأهل لنصف نهائي كأس إنجلترا

ق 121: جوووووووووول أمادو ديالو والهدف الرابع لمانشستر يونايتد

ق 105: جوووووووول إليوت والهدف الثالث

انطلاق الأشواط الإضافية

نهاية الوقت الأصلي بالتعادل

ق 94: ماذا أهدرت يا راشفورد

ق 87: جووووول أنتوني والتعادل في الوقت القاتل

ق 77: خروج صلاح ونزول جاكبو

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول 2-1

ق 45+2: جووووووووول محمد صلاح والثاني

ق 44: جووووووووول ماك أليستر والتعادل

ق 35: الثاني يضيع من ماكتوميناي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء اصطدمت في الدفاع

ق 10: جوووووووول أول ماكتوميناي بعد متابعة لتسديدة جارناتشو المرتدة من الحارس

ق 8: تسديدة رائعة من صلاح تمر جوار القائم

ق 4: تسديدة من راشفورد والحارس كيلهير يتصدى له

انطلاق المباراة

محمد صلاح مانشستر يونايتد ليفربول كأس إنجلترا
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