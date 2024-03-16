فولام يسحق توتنام ويضعه في ورطة بصراع دوري الأبطال

السبت، 16 مارس 2024 - 22:03

كتب : FilGoal

سون هيونج مين - توتنام - أستون فيلا

سحق فولام ضيفه توتنام هوتسبر بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

البداية أتت بهدف رودريجو مونيز بعد عرضية من أنتوني روبينسون في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 49 سجل ساسا لوكيتش الهدف الثاني بعد تمريرة من الظهير تيموتي كاستاني.

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فيما أضاف رودريجو مونيز ثالث الأهداف في الدقيقة 61، قبل أن يخرج مصابا ويحل راؤول خيمينيز بدلا منه في الدقيقة 64.

وسجل جواو بالينيا الهدف الرابع في نفس التوقيت، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

ودفع أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنام بالثلاثي رودريجو بينتانكور وبيير إيميل هويبير وتيمو فيرنر في الدقيقة 66، بدلا من جيمس ماديسون وإيفس بيسوما وبابي ماتار سار.

وفي الدقيقة 72 حل هاري ويلسون بدلا من أندرياس بيريرا في صفوف فولام.

فيما أتى ريتشارليسون بدلا من برينان جونسون في الدقيقة 80 بصفوف السبرز، وحل جيوفاني لو سيلسو بدلا من هيونج مين سون في الدقيقة 87.

الخسارة الصاعقة تركت توتنام في المركز الخامس برصيد 53 نقطة، بفارق نقطتين عن أستون فيلا الرابع، و6 نقاط عن مانشستر يونايتد في المركز السادس.

بينما ارتفع رصيد فولام إلى 38 نقطة في المركز الثاني عشر.

توتنام الدوري الإنجليزي فولام
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