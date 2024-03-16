انتهت في كأس إنجلترا - مانشستر سيتي (2)-(0) نيوكاسل

السبت، 16 مارس 2024 - 19:18

كتب : FilGoal

نيوكاسل - مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل في ربع نهائي كأس إنجلترا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدفين دون رد

ق 32: جوووووووووول الثاني بيرناردو

ق 14: جووووول الأول بيرناردو سيلفا

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي نيوكاسل الدوري الإنجليزي كأس إنجلترا
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