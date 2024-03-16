انتهت في كأس إنجلترا - مانشستر سيتي (2)-(0) نيوكاسل

مدرب نيوكاسل: مانشستر سيتي لا يخطئ.. هذا هو فارق الجودة

جوارديولا: لا أحد فعل ما فعلناه.. وهذه الظروف التي نبحث عنها

سون: لا أحد يحصل على النقاط مجانا.. تلقينا عقابا مستحقا

بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش يكتسح شيفيلد بسداسية ويعزز حظوظ التأهل

فولام يسحق توتنام ويضعه في ورطة بصراع دوري الأبطال

كأس الاتحاد - ثنائية برناردو تقود مانشستر سيتي إلى ويمبلي على حساب نيوكاسل

كأس الاتحاد الإنجليزي - كوفنتري يصعق ولفرهامبتون في +100.. ومدربه يعتذر بعد المباراة

التشكيل – هالاند يقود مانشستر سيتي ضد نيوكاسل في كأس إنجلترا