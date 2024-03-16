انتهت في كأس إنجلترا - مانشستر سيتي (2)-(0) نيوكاسل
السبت، 16 مارس 2024 - 19:18
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل في ربع نهائي كأس إنجلترا.
ـــــــــــــــــــ
نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدفين دون رد
ق 32: جوووووووووول الثاني بيرناردو
ق 14: جووووول الأول بيرناردو سيلفا
انطلاق المباراة
نرشح لكم
مدرب نيوكاسل: مانشستر سيتي لا يخطئ.. هذا هو فارق الجودة جوارديولا: لا أحد فعل ما فعلناه.. وهذه الظروف التي نبحث عنها سون: لا أحد يحصل على النقاط مجانا.. تلقينا عقابا مستحقا بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش يكتسح شيفيلد بسداسية ويعزز حظوظ التأهل فولام يسحق توتنام ويضعه في ورطة بصراع دوري الأبطال كأس الاتحاد - ثنائية برناردو تقود مانشستر سيتي إلى ويمبلي على حساب نيوكاسل كأس الاتحاد الإنجليزي - كوفنتري يصعق ولفرهامبتون في +100.. ومدربه يعتذر بعد المباراة التشكيل – هالاند يقود مانشستر سيتي ضد نيوكاسل في كأس إنجلترا