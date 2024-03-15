تين هاج يحسم مستقبل راشفورد

حسم إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد مستقبل اللاعب ماركوس راشفورد مع الفريق.

ماركوس راشفورد النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وقال تين هاج في مؤتمر صحفي: "النادي لم يخض عناء تجديد عقده لوقت طويل حتى يبيعه في الصيف".

وأضاف "لم نوقع معه عقدا جديدا لـ 5 سنوات بنية بيعه الآن".

وأوضح "يجب أن يكون جزءا من هذا المشروع. هذا ليس أمرا نتحدث عنه".

ووقع راشفورد عقدا جديدا يمتد حتى صيف 2028.

وسجل المهاجم 7 أهداف في 27 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة من 28 مباراة، بفارق 8 نقاط عن أستون فيلا الرابع.