تين هاج يحسم مستقبل راشفورد

الجمعة، 15 مارس 2024 - 23:40

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد

حسم إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد مستقبل اللاعب ماركوس راشفورد مع الفريق.

ماركوس راشفورد

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وقال تين هاج في مؤتمر صحفي: "النادي لم يخض عناء تجديد عقده لوقت طويل حتى يبيعه في الصيف".

وأضاف "لم نوقع معه عقدا جديدا لـ 5 سنوات بنية بيعه الآن".

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وأوضح "يجب أن يكون جزءا من هذا المشروع. هذا ليس أمرا نتحدث عنه".

ووقع راشفورد عقدا جديدا يمتد حتى صيف 2028.

وسجل المهاجم 7 أهداف في 27 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة من 28 مباراة، بفارق 8 نقاط عن أستون فيلا الرابع.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي ماركوس راشفورد إريك تين هاج
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