تين هاج يحسم مستقبل راشفورد
الجمعة، 15 مارس 2024 - 23:40
كتب : FilGoal
حسم إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد مستقبل اللاعب ماركوس راشفورد مع الفريق.
ماركوس راشفورد
النادي : مانشستر يونايتد
وقال تين هاج في مؤتمر صحفي: "النادي لم يخض عناء تجديد عقده لوقت طويل حتى يبيعه في الصيف".
وأضاف "لم نوقع معه عقدا جديدا لـ 5 سنوات بنية بيعه الآن".
وأوضح "يجب أن يكون جزءا من هذا المشروع. هذا ليس أمرا نتحدث عنه".
ووقع راشفورد عقدا جديدا يمتد حتى صيف 2028.
وسجل المهاجم 7 أهداف في 27 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة من 28 مباراة، بفارق 8 نقاط عن أستون فيلا الرابع.
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