عبد الحق بن شيخة: علينا التحضير لمواجهة الأهلي بجدية

الخميس، 14 مارس 2024 - 21:23

كتب : FilGoal

عبد الحق بن شيخة

أعلن عبد الحق بن شيخة المدير الفني لـ سيمبا التنزاني بدء تحضير فريقه لمواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وأوقعت القرعة الأهلي مع بطل تنزانيا في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقاد بن شيخة مران الفريق اليوم استعدادا لمباراة الغد في الدوري التنزاني ضد مشجاع بعد عودته من الجزائر لحضور دورة تدريبية قصيرة.

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وقال بن شيخة عبر حساب النادي: "رمضان كريم لكل الشعب التنزاني، عدت لقيادة الفريق، وغدا لدينا مباراة في الدوري وبعدها علينا الاستعدادا لمباراة كبيرة ضد الأهلي".

وأتم "علينا التحضير لهذه المباراة بجدية، ونأمل أن يحضر جمهورنا ليظهر لهم أن لدينا شعب خلفنا، ونريد الضغط عليهم حتى لا نندم".

ويحتل سيمبا المركز الثالث برصيد 42 نقطة من 18 مباراة في الدوري بفارق 10 نقاط عن يانج أفريكانز الذي خاض 19 مباراة.

تعرف على مواعيد مواجهة الأهلي ضد سيمبا.. ونصف النهائي والنهائي

ويستعرض معكم FilGoal.com تاريخ مواجهات الأهلي ضد سيمبا.

تواجه الأهلي ضد سيمبا 4 مرات في بطولات إفريقيا المختلفة بواقع 8 مباريات.

المواجهة الأولى بين الأهلي وسيمبا كانت في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية عام 1985 في دور الـ16 من البطولة.

الأهلي وقتها خسر الذهاب في تنزانيا 2-1 وفاز في الإياب 2-0 ليتأهل إلى ربع النهائي.

المواجهة الثانية بين الأهلي وسيمبا كانت في مجموعات دوري أبطال إفريقيا عام 2019.

الأهلي اكتسح سيمبا في الذهاب في مصر بخماسية دون رد، قبل أن يخسر في تنزانيا بهدف.

مرة أخرى التقى الأهلي مع سيمبا في مجموعات دوري أبطال إفريقيا عام 2021، وخسر الأهلي في تنزاينا بهدف دون رد، وفاز في القاهرة بالنتيجة ذاتها.

المواجهة الأخيرة بين الأهلي وسيمبا كانت قبل عدة شهور في بطولة الدوري الإفريقي.

لعب الأهلي ضد سيمبا في ذهاب دور الـ8 من البطولة في تنزانيا وتعادل بهدفين لكل فريق، قبل أن يتعادل مرة أخرى في القاهرة 1-1 ويتأهل الأحمر لنصف النهائي.

تعادل في كل شيء

بشكل عام لعب الأهلي ضد سيمبا 8 مباريات فاز في 3 مرات وخسر مثلها وتعادل مرتين.

سجل الأهلي في شباك سيمبا 12 هدفا، وتلقت شباكه 7 أهداف.

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