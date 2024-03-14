ساوثجيت: نجم أرسنال طلب إعفاءه من الانضمام لمنتخب إنجلترا

الخميس، 14 مارس 2024 - 20:13

كتب : FilGoal

بن وايت - منتخب إنجلترا

أوضح جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا أن بن وايت مدافع أرسنال طلب عدم ضمه لصفوف منتخب الأسود الثلاثة.

وأعلن ساوثجيت قائمة منتخب إنجلترا لفترة التوقف الدولي في مارس، والتي شهدت عدة مفاجآت، من بينها غياب وايت.

وقال ساوثجيت في مقطع مصور: "لقد تلقينا مكالمة من إيدو مدير أرسنال الرياضي الأسبوع الماضي ليخبرنا أن بن وايت لا يريد أن ينضم إلى منتخب إنجلترا في هذا الوقت".

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وأضاف "بالنسبة لي، هذا عار كبير، إنه لاعب أحبه حقا".

وتابع "كنت أود ضمه لمعسكر هذا الشهر الذي نستعد به للمشاركة في يورو 2024 الصيف المقبل".

ولم يتم اختيار اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا لمنتخب إنجلترا منذ كأس العالم 2022.

وأكمل جاريث "تحدثت معه بعد كأس العالم بقطر وكان هناك تحفظ من جانبه. لا أعرف سبب ذلك".

غادر وايت قائمة إنجلترا في كأس العالم في قطر لأسباب شخصية، حيث أفادت التقارير أنه غير سعيد ودخل في خلاف مع مساعد المدرب ستيف هولاند.

وشدد ساوثجيت "لا توجد مشكلة بيننا على الإطلاق، ولا توجد مشكلة أيضًا مع ستيف مثلما ذكر في وسائل الإعلام".

سيلعب المنتخب الإنجليزي وديا ضد كل من البرازيل وبلجيكا يومي 23 و26 مارس الجاري.

وشهدت القائمة عودة جو جوميز مدافع ليفربول لأول مرة منذ 4 سنوات.

القائمة شهدت أيضا عودة إيفان توني مهاجم برينتفورد بعد انتهاء فترة إيقافه.

واستدعاء أول لجاراد برانثويت مدافع إيفرتون وأنتوني جوردن مهاجم نيوكاسل يونايتد.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد - سام جونستون - أرون رامسديل

الدفاع: هاري ماجواير- بن تشيلويل - جون ستونز - كايل ووكر - لويس دانك - جو جوميز - إزري كونسا - جاراد برانثويت

الوسط: جود بيلينجهام - ديكلان رايس - كونور جالاجير - جوردن هندرسون - جيمس ماديسون

الهجوم: هاري كين - بوكايو ساكا - كول بالمر - جارود بوين - ماركوس راشفورد - فيل فودين - أنتوني جوردون - إيفان توني - أولي واتكينز

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