تاريخ مواجهات الزمالك ضد فيوتشر.. الأبيض لا يعرف سوى الانتصارات

الثلاثاء، 12 مارس 2024 - 16:47

كتب : FilGoal

الزمالك - فيوتشر - أحمد سيد زيزو

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، عن مواجهة مصرية خالصة، بين الزمالك ومودرن فيوتشر.

وستكون المواجهة بين الزمالك وفيوتشر هي الأولى خارج نطاق الدوري المصري، وسبق ولعب الفريقين معا 5 مرات في المسابقة المصرية.

ويستعرض معكم FilGoal.com تاريخ مواجهات الزمالك ضد فيوتشر.

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لعب الزمالك ضد فيوتشر سابقا 5 مرات في الدوري المصري، الفوز كان فيها من نصيب الأبيض.

المرة الأولى بين الفريقين كانت في موسم 2021-2022 وفاز الزمالك 3-2 بعدما تأخر في النتيجة بهدفين دون رد.

وفي لقاء الدور الثاني فاز الأبيض أيضا بهدف دون رد.

في الموسم الماضي 2022-2023 فاز الزمالك على فيوتشر في لقاء الدور الأول 2-1، وفي الدور الثاني تقدم فيوتشر بهدفين، إلا أن الأبيض نجح في العودة وسجل 3 أهداف وفاز في المباراة.

وآخر مواجهة بين الزمالك وفيوتشر كان في الدور الأول من دوري الموسم الحالي 2023-2024 وفاز فيها الأبيض بثنائية دون رد.

بشكل عام سجل الزمالك في فيوتشر 10 أهداف، بينما سجل فيوتشر في الأبيض 5 أهداف.

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وتقام مباراة ذهاب الدور ربع النهائي يوم الأحد 31 مارس، فيما تقام مواجهة الإياب الأحد 7 إبريل، حيث تلعب فرق التصنيف الأول مباراة الإياب على ملعبها.

قرعة نصف النهائي

وأسفرت قرعة نصف النهائي عن مواجهة الفائز من مواجهة ريفرز يونايتد النيجيري × اتحاد العاصمة الجزائري أمام الفائز من مواجهة أبو سليم الليبي × نهضة بركان المغربي.

تعرف على طريق الفريقين حتى النهائي ومواعيد المباريات من هنا

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