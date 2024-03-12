بالمواعيد والطريق للنهائي - الزمالك أمام فيوتشر.. وقمة نارية منتظرة بالكونفدرالية

الثلاثاء، 12 مارس 2024 - 14:39

كتب : محمد مصطفى

مصطفى شلبي - الزمالك - أبو سليم

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، عن مواجهة مصرية خالصة، بين الزمالك ومودرن فيوتشر.

وجاءت نتائج القرعة كاملة كالتالي:

مودرن فيوتشر × الزمالك

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أبو سليم الليبي × نهضة بركان

ريفرز يونايتد النيجيري × اتحاد العاصمة الجزائري

استاد مالي × دريمز الغاني

مواعيد ربع النهائي

وتقام مباراة ذهاب الدور ربع النهائي يوم الأحد 31 مارس، فيما تقام مواجهة الإياب الأحد 7 إبريل، حيث تلعب فرق التصنيف الأول مباراة الإياب على ملعبها.

قرعة نصف النهائي

وأسفرت قرعة نصف النهائي عن مواجهة الفائز من مواجهة ريفرز يونايتد النيجيري × اتحاد العاصمة الجزائري أمام الفائز من مواجهة أبو سليم الليبي × نهضة بركان المغربي.

وعلى الجانب الآخر، يلتقي الفائز من مواجهة مودرن فيوتشر والزمالك أمام الفائز من استاد مالي ودريمز الغاني.

وبالتالي يبتعد الفريقان المصريان عن مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري حامل لقب النسخة الماضية في نصف النهائي، وكذلك نهضة بركان المتوج بالبطولة عامي 2020، و2022، الذين سيقعان في طريق بعضهما البعض في نصف النهائي.

النهائي في القاهرة

وسيلعب الفائز من مواجهة الزمالك ومودرن فيوتشر مباراة الذهاب في نصف النهائي، على ملعبه، فيما سيخوض مواجهة الإياب خارج ملعبه.

أما في حالة تأهل الزمالك أو مودرن فيوتشر للمباراة النهائية فسيلعب الفريق المصري المتأهل مباراة الذهاب خارج أرضه، فيما سيخوض مواجهة الإياب على ملعبه.

وكانت المباراة النهائية تقام من مباراة واحدة لمدة 3 أعوام 2020، و2021، و2022، قبل أن يعود للنظام العادي بإقامة النهائي من مباراتين عام 2023.

وتوج الزمالك باللقب عام 2019 على حساب نهضة بركان بركلات الترجيح، وأقيمت المباراة ذهابا وإيابا، حيث حمل الفريق الأبيض الكأس على ستاد برج العرب.

كما يتواجد فريق آخر في ربع النهائي توج باللقب سابقا، وهو استاد مالي، الذي نجح في الفوز باللقب عام 2009.

ويتوج الفائز ببطولة الكونفدرالية بجائزة مالية قدرها 2 مليون دولار، فيما يحصل الوصيف على مليون دولار، وفريقي نصف النهائي يحصلان على 750 ألف دولار.

وصعدت 8 أندية من دور المجموعات، وهم: اتحاد العاصمة الجزائري، ومودرن فيوتشر المصري (المجموعة الأولى) - الزمالك المصري، وأبو سليم الليبي (المجموعة الثانية) - دريمز الغاني، وريفرز يونايتد النيجيري (المجموعة الثالثة) - نهضة بركان المغربي واستاد مالي (المجموعة الرابعة).

وجنبت قرعة ربع النهائي مواجهة أي فريقين من نفس المجموعة في الدور ربع النهائي، فيما سمحت لصدام فريقين من نفس البلد، وهو ما حدث للثنائي المصري الزمالك وفيوتشر.

وجاء التصنيف الأول كالآتي: اتحاد العاصمة الجزائري - الزمالك - دريمز - نهضة بركان، بينما التصنيف الثاني: مودرن فيوتشر - أبو سليم الليبي - ريفرز يونايتد - استاد المالي.

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