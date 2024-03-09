تشكيل أرسنال – رامسديل يحرس المرمى.. وساكا أساسي أمام برينتفورد
السبت، 09 مارس 2024 - 18:40
كتب : FilGoal
أجرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تعديلا في مركز حراسة مرمى فريقه في مواجهة برينتفورد.
بوكايو ساكا
النادي : أرسنال
ويلعب أرسنال ضد برينتفورد في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب الإمارات.
ويحرس آرون رامسديل مرمى أرسنال في ظل غياب دافيد رايا المعار من برينتفورد للمدفعجية ولا يحق له لعب المباراة.
ويتواجد بوكايو ساكا في تشكيل أرسنال الأساسي بشكل طبيعي.
وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:
المرمى: آرون رامسديل
الدفاع: بين وايت – ويليام ساليبا – جابريال – كيفيور
الوسط: ديكلان رايس – جورجينيو – مارتن أوديجارد
الهجوم: بوكايو ساكا – كاي هافرتز – تروسارد
ويحتل أرسنال المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، بينما يأتي برينتفورد في المركز الـ15 برصيد 26 نقطة.
نرشح لكم
تين هاج: أحب العمل مع جارناتشو.. وهذا تعليقي على تسديد إيفرتون 23 مرة مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(1) برينتفورد.. جووووول التعادل من خطأ فادح استعاد الانتصارات ورقم تاريخي لـ جارناتشو.. يونايتد يفوز على إيفرتون بثنائية صلاح: "العقلية" نصيحتي للاعبين الشباب.. وهذا ما حدث بشأن قميص برشلونة انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (2)-(0) إيفرتون تشكيل مانشستر يونايتد - ثنائي هجومي ولا تغييرات ضد إيفرتون مواعيد مباريات السبت 9 مارس.. مباراة في الدوري وأرسنال ومانشستر يونايتد وتريزيجيه مؤتمر تين هاج: لا يوجد فريق يستطيع التعامل مع عدد إصاباتنا.. ولا نقبل موسمنا الحالي