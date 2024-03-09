تشكيل أرسنال – رامسديل يحرس المرمى.. وساكا أساسي أمام برينتفورد

السبت، 09 مارس 2024 - 18:40

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا

أجرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تعديلا في مركز حراسة مرمى فريقه في مواجهة برينتفورد.

بوكايو ساكا

النادي : أرسنال

أرسنال

ويلعب أرسنال ضد برينتفورد في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب الإمارات.

ويحرس آرون رامسديل مرمى أرسنال في ظل غياب دافيد رايا المعار من برينتفورد للمدفعجية ولا يحق له لعب المباراة.

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ويتواجد بوكايو ساكا في تشكيل أرسنال الأساسي بشكل طبيعي.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

المرمى: آرون رامسديل

الدفاع: بين وايت – ويليام ساليبا – جابريال – كيفيور

الوسط: ديكلان رايس – جورجينيو – مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا – كاي هافرتز – تروسارد

ويحتل أرسنال المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، بينما يأتي برينتفورد في المركز الـ15 برصيد 26 نقطة.

أرسنال الدوري الإنجليزي بوكايو ساكا
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