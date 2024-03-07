صدمة للجزائر.. نجم ميلان: اللعب لمنتخب فرنسا هو هدفي الأساسي

أجاب ياسين عدلي لاعب وسط ميلان بشكل قاطع على الأسئلة المحيطة حول مستقبله الدولي.

البالغ من العمر 23 عاما ولد في فرنسا لأبوين من الجزائر.

وقال عدلي في مؤتمر صحفي: "كلاعب، أريد أن ألعب على أعلى مستوى، لذا فإن اللعب لمنتخب فرنسا هو هدفي الأساسي بالطبع".

وأضاف "سأشرح قراري لاحقًا، لكن هذا ليس الوقت المناسب".

لعب عدلي في صفوف منتخبات فرنسا السنية، وحاول المنتخب الجزائري ضمه في أكثر من مناسبة بسبب أصوله الجزائرية.

وارتدى ياسين عدلي قمصان منتخبات فرنسا دون 16 و17 و18 و19 و20 عاما في 49 مباراة.

وسجل لاعب باريس سان جيرمان 15 هدفا بقمصان منتخبات الديوك.

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