صدمة للجزائر.. نجم ميلان: اللعب لمنتخب فرنسا هو هدفي الأساسي
الخميس، 07 مارس 2024 - 13:07
كتب : FilGoal
أجاب ياسين عدلي لاعب وسط ميلان بشكل قاطع على الأسئلة المحيطة حول مستقبله الدولي.
البالغ من العمر 23 عاما ولد في فرنسا لأبوين من الجزائر.
وقال عدلي في مؤتمر صحفي: "كلاعب، أريد أن ألعب على أعلى مستوى، لذا فإن اللعب لمنتخب فرنسا هو هدفي الأساسي بالطبع".
وأضاف "سأشرح قراري لاحقًا، لكن هذا ليس الوقت المناسب".
لعب عدلي في صفوف منتخبات فرنسا السنية، وحاول المنتخب الجزائري ضمه في أكثر من مناسبة بسبب أصوله الجزائرية.
وارتدى ياسين عدلي قمصان منتخبات فرنسا دون 16 و17 و18 و19 و20 عاما في 49 مباراة.
وسجل لاعب باريس سان جيرمان 15 هدفا بقمصان منتخبات الديوك.
video:1
نرشح لكم
بعد أسابيع من رحيله.. محرز يوجه رسالة مؤثرة لبلماضي كاف يكشف موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية بيتكوفيتش: سأبدأ مع منتخب الجزائر من الصفر.. وهذه هي أهدافي هيثم عرابي يكشف حقيقة المشادة مع عامر حسين ومفاوضات الزمالك لضم عاطف مواجهة مصرية ممكنة.. المنافسون المحتملون للزمالك وفيوتشر في ربع نهائي الكونفدرالية مفاجأة كبيرة في المجموعة الثالثة.. تعرف على جميع المتأهلين لربع نهائي الكونفدرالية بخماسية تاريخية.. مودرن فيوتشر يفوز على الهلال ويتأهل لربع نهائي الكونفدرالية انتهت الكونفدرالية - مودرن فيوتشر (5)-(0) الهلال الليبي