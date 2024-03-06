ريليفو: برشلونة يتواصل مع أرتيتا لإقناعه بتدريب الفريق

تواصل مسؤولو برشلونة مع ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، لإقناعه بالانتقال لتدريب الفريق الكاتالوني، بدءًا من الموسم المقبل.

وكان تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم، بعد الخسارة أمام فياريال بنتيجة 5-3 أمام فياريال في الجولة 22 من الدوري الإسباني، يناير الماضي.

وذكرت صحيفة ريليفو الإسباني، أن أرتيتا يحظى بإعجاب خوان لابورتا رئيس برشلونة، والبرتغالي ديكو المدير الرياضي للفريق.

وكان أرتيتا، علق سابقا على التقارير التي ربطته بالانتقال لتدريب برشلونة، بأنها أخبار غير حقيقية.

ولم يوقع أرتيتا على عقده الجديد مع الجانرز، حيث ينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل، لذا سيحتاج في حالة رحيله إلى الاتفاق مع إدارة الفريق اللندني.

وبحسب ريليفو، وضع برشلونة عدة بدائل في حالة فشل الاتفاق مع أرتيتا، أبرزهم هانز فليك المدير الفني السابق لبايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا، وتوماس توخيل المدير الفني الحالي للفريق البافاري والمقرر رحيله بنهاية الموسم الجاري.

كما تضع إدارة برشلونة روبرتو دي زيربي، المدير الفني لبرايتون الإنجليزي، ضمن الأسماء المرشحة لتدريب الفريق.

ويشهد الدوري الإنجليزي منافسة شرسة بين ليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال، على التتويج بلقب بريميرليج، حيث نجح أرتيتا في إعادة أرسنال للمنافسة على اللقب للموسم الثاني على التوالي.