الزمالك: تأجيل مباراة سوار مستحيل.. الفريق مرتبط بموعد سفر إلى السعودية

شدد أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك على صعوبة تأجيل مباراة الأبيض ضد سوار الغيني في الكونفدرالية.

وقال سالم عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "ما يحدث مع الزمالك حاليا هو الطبيعي والذي كان يجب أن يحدث قبل ذلك، وما تم إنجازه في الفترة الماضية هو إنجاز يحسب لمجلس إدارة الزمالك".

وأضاف "موعد سفر الزمالك إلى السعودية يوم الإثنين ولن يتغير ومن المستحيل أن يتم تأجيل مباراة سوار الغيني في الكونفدرالية".

وواصل "إذا كانت المباراة في وقت عادي كان من الممكن مناقشة إمكانية التأجيل".

وأكد "إذا لم تصل طائرة فريق سوار في الوقت المناسب قبل المباراة سنبدأ في التفكير فيما سيحدث وما هو مصير المواجهة وسنلتزم باللائحة الخاصة بالاتحاد الإفريقي".

وأتم تصريحاته "تقرير جوزيه جوميز هو من سيحسم موقف تجديد بعض اللاعبين، والمدرب لم يعد قائمة للراحلين عن الفريق فهو لا يزال يتعرف على مجموعة اللاعبين".

وكشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن تقدم سوار الغيني بطلب لتأجيل مباراته أمام الزمالك. (طالع التفاصيل)

ومن المفترض أن يلعب الزمالك ضد سوار غدا -الأحد- في السادسة مساء على استاد القاهرة.

ويأتي ذلك في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحسم الزمالك صدارة المجموعة الثالثة في كأس الكونفدرالية، برصيد 13 نقطة

وضمن أبو سليم الليبي التأهل مع الزمالك في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

فيما يحتل ساجرادا الأنجولي المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويتذيل سوار المجموعة بنقطة وحيدة.