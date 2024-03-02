مصدر من كاف لـ في الجول: سوار طلب تأجيل مباراة الزمالك.. والخطوة المقبلة

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن تقدم سوار الغيني بطلب لتأجيل مباراته أمام الزمالك.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "سوار الغيني تقدم بطلب رسمي لتأجيل مباراة الزمالك 24 ساعة".

وأضاف "يأتي ذلك بسبب عدم قدرته على السفر إلى مصر بسبب مشكلة في تصاريح مغادرة مالي أثناء الترانزيت في الطريق".

واختتم "النادي أخطرنا أنه لن يتمكن من الوصول غدا إلى القاهرة، ونناقش الأمر وننتظر معرفة موقف الزمالك".

ومن المفترض أن يلعب الزمالك ضد سوار غدا -الأحد- في السادسة مساء على استاد القاهرة.

ويأتي ذلك في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحسم الزمالك صدارة المجموعة الثالثة في كأس الكونفدرالية، برصيد 13 نقطة.

وضمن أبو سليم الليبي التأهل مع الزمالك في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

فيما يحتل ساجرادا الأنجولي المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويتذيل سوار المجموعة بنقطة وحيدة.