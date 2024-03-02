إبراهيم حسن: جهاز المنتخب هو من يحسم مصير أي لاعب مصاب

السبت، 02 مارس 2024 - 22:34

كتب : FilGoal

حسام حسن - إبراهيم حسن

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر عن تواصله مع جميع اللاعبين المحترفين في قائمة الفراعنة استعدادا لمعسكر شهر مارس الجاري.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات عبر حسابات اتحاد كرة القدم المصري: "الجهاز الفني للمنتخب يتمنى التوفيق لكل اللاعبين المحترفين الذي وقع عليهم الاختيار للانضمام لمعسكر مارس ونحرص على التأكد من سلامتهم جميعا وفي حالة إصابة أي لاعب سيتم حسم أمره من قبل الجهاز الفني والطبي بعد تواجده في المعسكر وبالتنسيق مع ناديه".

وأضاف "تواصلت مع كل اللاعبين المحترفين في قائمة المنتخب خلال الساعات الماضية للاطمئنان عليهم والترتيب معهم بشأن مواعيد انضمامهم للمعسكر".

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وأتم تصريحاته "سعيد بالروح العالية التي وجدتها خلال تواصلي مع اللاعبين وتأكيدهم على بذل قصارى جهدهم لرفع اسم مصر عاليا وتحقيق آمال الجمهور المصري".

واختار حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر 7 لاعبين لمعسكر شهر مارس على رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الذي يغيب الآن بسبب الإصابة.

فيما قرر حسام حسن استبعاد محمد النني لاعب وسط آرسنال.

وجاءت قائمة المحترفين كالآتي:

محمد صلاح – ليفربول الإنجليزي

أحمد حجازي – اتحاد جدة السعودي

محمود حسن "تريزيجيه" – طرابزون سبور التركي

مصطفى محمد – نانت الفرنسي

عمر مرموش – آينتراخت فرانكفورت الألماني

حمدي فتحي – الوكرة القطري

محمد شريف – الخليج السعودي

ويظهر منتخب مصر لأول مرة تحت قيادة حسام حسن في التوقف الولي المقبل.

ويخوض منتخب مصر دورة ودية بالإمارات في شهر مارس المقبل بمشاركة منتخبات: كرواتيا وتونس ونيوزيلاندا.

وسيلعب منتخب مصر ضد نيوزيلاندا يوم 22 مارس، والفائز من هذه المواجهة يلعب ضد المتأهل من تونس وكرواتيا يوم 26، والخاسر يلعب مع نظيره يوم 25 من الشهر ذاته.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن موقف محمد صلاح من الانضمام لمعسكر منتخب مصر المقبل، بعدما طلب ليفربول إعفاء اللاعب من الالتحاق بالفراعنة بسبب الإصابة.

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