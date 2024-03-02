مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: ليفربول طلب إعفاء صلاح من معسكر مارس.. وهذا موقفنا

السبت، 02 مارس 2024 - 20:21

كتب : بسام أبوبكر

محمد صلاح مع منتخب مصر

أخطر نادي ليفربول اتحاد الكرة المصري برغبته في إعفاء محمد صلاح من الانضمام لمعسكر منتخب مصر المقبل في شهر مارس الجاري بسبب إصابته.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـFilGoal.com: "أخطرنا ليفربول باستدعاء محمد صلاح لمنتخب مصر في معسكر شهر مارس الجاري وذلك في الموعد المحدد".

وأضاف "ليفربول رد بجواب تم إرساله مبكرا إلى اتحاد الكرة يطلب خلاله إعفاء محمد صلاح من الانضمام لمنتخب مصر في المعسكر المقبل".

أخبار متعلقة:
ماك أليستر يسهب في الإشادة بمحمد صلاح الثامنة مع ليفربول والعاشرة عموما.. بطولة جديدة لمحمد صلاح في أوروبا

وأوضح "بما أن ليفربول رد بشكل مبكر وقبل الموعد الرسمي فإننا في اتحاد الكرة لن نعتبر أن هذا هو الرد الرسمي للنادي الإنجليزي وسوف ننتظر قبل انطلاق التوقف الدولي".

وشرح "هناك احتمالين الأول هو عدم مشاركة صلاح حتى وقت التوقف الدولي وفي هذه الحالة سنطلب من ليفربول إرسال كل التقارير الطبية الخاصة بمحمد صلاح وقد نطلب استدعاء اللاعب لفحصه من قبل الجهاز الطبي لمنتخب مصر".

وأتم تصريحاته "الاحتمال الثاني هو عودة محمد صلاح للمشاركة بشكل طبيعي وهنا بالتأكيد منتخب مصر بقيادة حسام حسن واتحاد الكرة سيتمسكان بكل حقوقهما في انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة".

ويعاني محمد صلاح من الإصابة منذ مباراة مصر وغانا في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية السابقة في كوت ديفوار.

وعاد محمد صلاح من الإصابة وشارك في جزء من مباراة برينتفورد في الدوري الإنجليزي، قبل أن تتجدد إصابته ويغيب عن فريقه.

ويظهر منتخب مصر لأول مرة تحت قيادة حسام حسن في التوقف الولي المقبل.

ويخوض منتخب مصر دورة ودية بالإمارات في شهر مارس المقبل بمشاركة منتخبات: كرواتيا وتونس ونيوزيلاندا.

وسيلعب منتخب مصر ضد نيوزيلاندا يوم 22 مارس، والفائز من هذه المواجهة يلعب ضد المتأهل من تونس وكرواتيا يوم 26، والخاسر يلعب مع نظيره يوم 25 من الشهر ذاته.

محمد صلاح ليفربول اتحاد الكرة منتخب مصر
نرشح لكم
على رأسهم صلاح واستبعاد النني.. حسام حسن يعلن قائمة المحترفين لمنتخب مصر بمعسكر مارس في الجول يكشف موعد وصول باريونوفو لبدء مهمته مع منتخب مصر حازم إمام يكشف سبب غيابه عن مؤتمر تقديم حسام حسن وموقف المشرف على المنتخب في الجول يكشف تفاصيل أزمة فيتوريا مع اتحاد الكرة وحقيقة اللجوء إلى فيفا إبراهيم حسن لـ في الجول: جهاز المنتخب لم يطلب تقليص عدد فرق الدوري جمال علام: المغرب يسبقنا في هذا الأمر فقط.. وحالة واحدة تجعل فيتوريا يستمر مع المنتخب محمد يوسف: فيتوريا أراد مساعدا بلا شخصية.. وهذه كواليس تواجدي واستبعادي من الجهاز الفني جمال علام: من الجائز ألا ندفع الشرط الجزائي لفيتوريا.. وفضلت شوقي غريب على العميد
أخر الأخبار
وزير الرياضة التنزاني يسلم سيمبا مكافأة فورية بعد التأهل لدور الـ8 3 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإسباني - فالنسيا (0)-(0) ريال مدريد.. بداية المباراة 17 دقيقة | الدوري الإسباني
عمر جابر: سوار تحصيل حاصل ولكن الزمالك لن يتهاون 29 دقيقة | الكرة الإفريقية
مصدر من كاف لـ في الجول: سوار طلب تأجيل مباراة الزمالك.. والخطوة المقبلة 35 دقيقة | الكرة الإفريقية
دوري أبطال إفريقيا - عبثا حاول الوداد.. سيمبا يضرب بسداسية ويتأهل لربع النهائي 42 دقيقة | الكرة الإفريقية
انتصار تأخر 7300 يوما.. فوز تاريخي لـ بلدية المحلة على الإسماعيلي 55 دقيقة | الدوري المصري
"استفزوا داروين فعاقبهم".. كلوب يسخر من جماهير نوتنجهام عقب الفوز 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة الزمالك – ظهور زياد كمال لأول مرة وعودة شيكابالا.. وزيزو على رأس الغائبين ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر الطائرة - الأهلي (3) - (1) الزمالك.. الأحمر بطلا للسوبر 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (2) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات 3 خبر في الجول – الأهلي يخطر سيراميكا بتفعيل بند شراء شكري وعودة قندوسي 4 طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو