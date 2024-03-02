مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: ليفربول طلب إعفاء صلاح من معسكر مارس.. وهذا موقفنا

أخطر نادي ليفربول اتحاد الكرة المصري برغبته في إعفاء محمد صلاح من الانضمام لمعسكر منتخب مصر المقبل في شهر مارس الجاري بسبب إصابته.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـFilGoal.com: "أخطرنا ليفربول باستدعاء محمد صلاح لمنتخب مصر في معسكر شهر مارس الجاري وذلك في الموعد المحدد".

وأضاف "ليفربول رد بجواب تم إرساله مبكرا إلى اتحاد الكرة يطلب خلاله إعفاء محمد صلاح من الانضمام لمنتخب مصر في المعسكر المقبل".

وأوضح "بما أن ليفربول رد بشكل مبكر وقبل الموعد الرسمي فإننا في اتحاد الكرة لن نعتبر أن هذا هو الرد الرسمي للنادي الإنجليزي وسوف ننتظر قبل انطلاق التوقف الدولي".

وشرح "هناك احتمالين الأول هو عدم مشاركة صلاح حتى وقت التوقف الدولي وفي هذه الحالة سنطلب من ليفربول إرسال كل التقارير الطبية الخاصة بمحمد صلاح وقد نطلب استدعاء اللاعب لفحصه من قبل الجهاز الطبي لمنتخب مصر".

وأتم تصريحاته "الاحتمال الثاني هو عودة محمد صلاح للمشاركة بشكل طبيعي وهنا بالتأكيد منتخب مصر بقيادة حسام حسن واتحاد الكرة سيتمسكان بكل حقوقهما في انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة".

ويعاني محمد صلاح من الإصابة منذ مباراة مصر وغانا في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية السابقة في كوت ديفوار.

وعاد محمد صلاح من الإصابة وشارك في جزء من مباراة برينتفورد في الدوري الإنجليزي، قبل أن تتجدد إصابته ويغيب عن فريقه.

ويظهر منتخب مصر لأول مرة تحت قيادة حسام حسن في التوقف الولي المقبل.

ويخوض منتخب مصر دورة ودية بالإمارات في شهر مارس المقبل بمشاركة منتخبات: كرواتيا وتونس ونيوزيلاندا.

وسيلعب منتخب مصر ضد نيوزيلاندا يوم 22 مارس، والفائز من هذه المواجهة يلعب ضد المتأهل من تونس وكرواتيا يوم 26، والخاسر يلعب مع نظيره يوم 25 من الشهر ذاته.