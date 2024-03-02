الكونفدرالية – تامر مصطفى: نعاني من الإرهاق وأراهن على خبرات فيوتشر للتأهل

شدد تامر مصطفى المدير الفني لمودرن فيوتشر على أن فريقه يعاني من الإرهاق قبل مواجهة الهلال الليبي في الكونفدرالية الإفريقية.

وقال تامر مصطفى في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نرحب بأشقائنا الليبيين في مصر وهي بلدهم الثاني، المواجهة مختلفة لأن المنافس يلعب على فرصة واحدة ونحن أيضا".

وأضاف "أتمنى أن يحالفنا الحظ ونحقق الصعود لأول مرة في تاريخ النادي لدور الثمانية".

وأردف "متفائل بتجربة فيوتشر وبمجموعة اللاعبين في الفريق وأرى أنهم قادرون على الوصول بالفريق لأبعد نقطة في إفريقيا والدوري أيضا".

واستكمل "متواجد مع الفريق منذ فترة قصيرة والوقت لم يكن كافٍ بعد، ولكن طموحنا كبير وبالتركيز نستطيع أن نذهب لأبعد نقطة".

وأتم تصريحاته "الفريق يعاني من ضغط المباريات والإجهاد بسبب السفر، خاصة بعد العودة من جنوب إفريقيا والسفر مباشرةً بعد ذلك لمواجهة سموحة بالإسكندرية، لكني أراهنعلى جودة اللاعبين وخبراتهم والدوافع النفسية الموجودة حاليًا لتحقيق نتائج أفضل خلال الفترة المقبلة".

ويلعب مودرن فيوتشر ضد الهلال الليبي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للكونفدرالية غدا الأحد.

ويحتل اتحاد الجزائر صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، ويأتي مودرن فيوتشر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.