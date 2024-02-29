نصر: تسديد غرامة كهربا بالجنيه بدلا من الدولار؟ الهدف حصول الزمالك على حقوقه

شدد هشام نصر نائب رئيس الزمالك على أن تسديد مبلغ غرامة محمود كهربا بالجنيه المصري أو الدولار لن يفرق كثيرا.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب اليوم الخميس، استلامه لقيمة مبلغ الغرامة المستحقة على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق في حسابه الرسمي، والتي تبلغ قيمتها 2 مليون و 476 ألف و 389 دولار. (طالع التفاصيل)

وقال هشام نصر نائب رئيس الزمالك عبر "أون تايم سبورتس 2": "لم يتم طرح أزمة كهربا خلال زيارة مجلس إدارة الأهلي. الزيارة جاءت من أجل عودة العلاقات الجيدة. الأهلي لم يكن طرفا في أزمة اللاعب ولكن تنقية الأجواء ساعد في حل الأزمة".

وأجاب "الحصول على الغرامة بالجنية المصري بدلا من الدولار؟ الهدف واحد في النهاية وهو حصول الزمالك على حقوقه. نحن مؤسسة تابعة للدولة وعندما احتاجنا 2 مليون و750 ألف دولار لحل أزمة القيد لم نلجأ للسوق السوداء ولن نجأ لهذا الاتجاه مطلقا، لذلك هذا الأمر لا يقلق الزمالك وجماهيره".

وأوضح "أمامنا قضايا جديدة على غرار باتشيكو وخالد بوطيب نسعى لحلها لتجنب التعرض لعقوبات جديدة. الزمالك كان أولى بالاستفادة بهذه المبالغ لكننا عازمون على تصحيح المسار في الفترة المقبلة".

وأتم "هناك محاولات مع اللاعبين الأجانب في الفريق للحصول على مستحقاتهم بالجنيه المصري ولكن البعض يقبل والبعض الأخر يرفض ذلك".

وكان FilGoal.com قد انفرد بأن كهربا سدد بالفعل الغرامة المستحقة لدى الزمالك. (طالع التفاصيل)

كهربا (28 عامًا) رحل عن الزمالك رغم ارتباطه بعقدٍ معه في صيف 2019، وانتقل إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

لاحقًا انضم كهربا إلى الأهلي بعد فسخ عقده مع النادي البرتغالي في يناير 2020.

وكانت غرفة تسوية المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم قد غرّمت كهربا مليوني دولار، بالإضافة إلى 5% فؤاد سارية بدايةً من 20 يونيو 2019 حتى يوم السداد الفعلي.

وصدّقت محكمة التحكيم الرياضية "CAS" على القرار، قبل أن يصدر فيفا قرارًا بإيقاف اللاعب يوم 11 يونيو 2022 لعدم سداد الغرامة لصالح الزمالك.

أما في أغسطس الماضي فمنحت لجنة الانضباط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كهربا مهلة جديدة لمدة شهرين لسداد الغرامة قبل أن يتقدم اللاعب باستئناف جديد..

وتوج كهربا مع الأهلي بـ 12 بطولة مختلفة كما حصد برونزية كأس العالم للأندية مرتين.