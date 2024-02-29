خبر في الجول - نهاية الأزمة.. محمود كهربا يسدد الغرامة المستحقة لـ الزمالك

انتهت أزمة محمود كهربا لاعب النادي الأهلي مع الزمالك بعد سداد الغرامة المستحقة للقلعة البيضاء.

وعلم FilGoal.com أن كهربا سدد بالفعل الغرامة المستحقة لدى الزمالك.

وتبلغ الغرامة الموقعة على كهربا مليوني دولار بخلاف الفوائد بسبب التأخير.

وبذلك تكون قد انتهت أزمة كهربا مع نادي الزمالك وبات اللاعب غير مهدد بالإيقاف.

كهربا (28 عامًا) رحل عن الزمالك رغم ارتباطه بعقدٍ معه في صيف 2019، وانتقل إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

لاحقًا انضم كهربا إلى الأهلي بعد فسخ عقده مع النادي البرتغالي في يناير 2020.

وكانت غرفة تسوية المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم قد غرّمت كهربا مليوني دولار، بالإضافة إلى 5% فؤاد سارية بدايةً من 20 يونيو 2019 حتى يوم السداد الفعلي.

وصدّقت محكمة التحكيم الرياضية "CAS" على القرار، قبل أن يصدر فيفا قرارًا بإيقاف اللاعب يوم 11 يونيو 2022 لعدم سداد الغرامة لصالح الزمالك.

أما في أغسطس الماضي فمنحت لجنة الانضباط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كهربا مهلة جديدة لمدة شهرين لسداد الغرامة قبل أن يتقدم اللاعب باستئناف جديد..

وتوج كهربا مع الأهلي بـ 12 بطولة مختلفة كما حصد برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

ولعب كهربا آخر مباراة رسمية بقميص هاتاي سبور يوم 22 مايو 2022 أمام جيرسونسبور، وسجل يومها هدفًا بالإضافة إلى صناعته هدفين.