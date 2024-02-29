خبر في الجول - نهاية الأزمة.. محمود كهربا يسدد الغرامة المستحقة لـ الزمالك

الخميس، 29 فبراير 2024 - 17:14

كتب : أحمد الخولي

احتفال كهربا بهدفه ضد مودرن فيوتشر - كأس السوبر المصري

انتهت أزمة محمود كهربا لاعب النادي الأهلي مع الزمالك بعد سداد الغرامة المستحقة للقلعة البيضاء.

وعلم FilGoal.com أن كهربا سدد بالفعل الغرامة المستحقة لدى الزمالك.

وتبلغ الغرامة الموقعة على كهربا مليوني دولار بخلاف الفوائد بسبب التأخير.

أخبار متعلقة:
مؤتمر كولر: ينتظرنا ضغط مباريات مرعب وأحاول الحفاظ على اللاعبين.. وهذا سبب استبعاد كهربا بينهم كهربا.. في الجول يكشف أسباب استبعاد 11 لاعبا من الأهلي ضد بلدية المحلة في الجول يكشف قائمة الأهلي أمام البلدية.. ظهور أول لـ عمر كمال والزنفلي.. واستبعاد كهربا في الجول يكشف كواليس ابتعاد كهربا عن لقاء ميدياما وحقيقة العرض السعودي

وبذلك تكون قد انتهت أزمة كهربا مع نادي الزمالك وبات اللاعب غير مهدد بالإيقاف.

كهربا (28 عامًا) رحل عن الزمالك رغم ارتباطه بعقدٍ معه في صيف 2019، وانتقل إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

لاحقًا انضم كهربا إلى الأهلي بعد فسخ عقده مع النادي البرتغالي في يناير 2020.

وكانت غرفة تسوية المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم قد غرّمت كهربا مليوني دولار، بالإضافة إلى 5% فؤاد سارية بدايةً من 20 يونيو 2019 حتى يوم السداد الفعلي.

وصدّقت محكمة التحكيم الرياضية "CAS" على القرار، قبل أن يصدر فيفا قرارًا بإيقاف اللاعب يوم 11 يونيو 2022 لعدم سداد الغرامة لصالح الزمالك.

أما في أغسطس الماضي فمنحت لجنة الانضباط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كهربا مهلة جديدة لمدة شهرين لسداد الغرامة قبل أن يتقدم اللاعب باستئناف جديد..

وتوج كهربا مع الأهلي بـ 12 بطولة مختلفة كما حصد برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

ولعب كهربا آخر مباراة رسمية بقميص هاتاي سبور يوم 22 مايو 2022 أمام جيرسونسبور، وسجل يومها هدفًا بالإضافة إلى صناعته هدفين.

الأهلي الزمالك محمود كهربا
نرشح لكم
مصدر من الأهلي لـ في الجول: تسديد غرامة كهربا ضمن نتاج زيارة المجلسين.. وطريقة الدفع "كما وعد مجلس الإدارة" أول تعليق من الزمالك على سداد غرامة كهربا الزمالك يستقبل بطل "قادرون باختلاف" ويمنحه عضوية النادي عامر حسين: لم نجامل الأهلي الذي لعب مباريات أكثر من البقية.. وأمم إفريقيا حرمتنا من 13 جولة سليمان: لا أوافق على نظام الدوري الجديد.. والزمالك لن يلعب في الإسماعيلية مثل الأهلي مواعيد مباريات الخميس 29 فبراير 2024.. مواجهتان بالدوري وكأس إسبانيا لاستكمال مسيرة 30 عاما.. شيكابالا يعلن تجديد تعاقده مع الزمالك خبر في الجول - مفاوضات متقدمة من الأهلي لتجديد تعاقد بيرسي تاو
أخر الأخبار
بيان - بوجبا يدافع عن نفسه بشراسة بعد إيقافه ويكشف خطوته المقبلة 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
كما انفرد في الجول.. الزمالك يعلن إسدال الستار على قضية كهربا 27 دقيقة | الكرة المصرية
الأهلي يرتدي زيه التقليدي أمام يانج أفريكانز 42 دقيقة | الكرة الإفريقية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: تسديد غرامة كهربا ضمن نتاج زيارة المجلسين.. وطريقة الدفع 44 دقيقة | الكرة المصرية
"كما وعد مجلس الإدارة" أول تعليق من الزمالك على سداد غرامة كهربا 53 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - نهاية الأزمة.. محمود كهربا يسدد الغرامة المستحقة لـ الزمالك ساعة | الدوري المصري
مصر تستطيع المشاركة.. EA تطلق أول نسخة من بطولتها الرمضانية ساعة | Gamers
الزمالك يستقبل بطل "قادرون باختلاف" ويمنحه عضوية النادي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر الطائرة - الأهلي (3) - (1) الزمالك.. الأحمر بطلا للسوبر 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (2) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات 3 خبر في الجول – الأهلي يخطر سيراميكا بتفعيل بند شراء شكري وعودة قندوسي 4 طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو