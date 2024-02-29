كما انفرد في الجول.. الزمالك يعلن إسدال الستار على قضية كهربا

أُسدل الستار على قضية محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الحالي مع الزمالك ناديه السابق.

محمود كهربا النادي : الأهلي

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، استلامه لقيمة مبلغ الغرامة المستحقة على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق في حسابه الرسمي، والتي تبلغ قيمتها 2 مليون و 476 ألف و 389 دولار .

وشدد مجلس إدارة نادي الزمالك في بيان على إنهاء الملف بالكامل وإسدال الستار على القضية، بعد استلام المبلغ الغرامة بالكامل في حساب النادي الرسمي اليوم الخميس.

وأوضح الزمالك في بيانه أنه سيتم التواصل مع الاتحاد الدولي "فيفا" و المحكمة الرياضية الدولية لإخطارهما بسداد اللاعب للغرامة المستحقة عليه لصالح نادي الزمالك.

وبذلك تكون قد انتهت أزمة كهربا مع نادي الزمالك وبات اللاعب غير مهدد بالإيقاف.

وكان FilGoal.com قد انفرد بأن كهربا سدد بالفعل الغرامة المستحقة لدى الزمالك. (طالع التفاصيل)

كهربا (28 عامًا) رحل عن الزمالك رغم ارتباطه بعقدٍ معه في صيف 2019، وانتقل إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

لاحقًا انضم كهربا إلى الأهلي بعد فسخ عقده مع النادي البرتغالي في يناير 2020.

وكانت غرفة تسوية المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم قد غرّمت كهربا مليوني دولار، بالإضافة إلى 5% فؤاد سارية بدايةً من 20 يونيو 2019 حتى يوم السداد الفعلي.

وصدّقت محكمة التحكيم الرياضية "CAS" على القرار، قبل أن يصدر فيفا قرارًا بإيقاف اللاعب يوم 11 يونيو 2022 لعدم سداد الغرامة لصالح الزمالك.

أما في أغسطس الماضي فمنحت لجنة الانضباط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كهربا مهلة جديدة لمدة شهرين لسداد الغرامة قبل أن يتقدم اللاعب باستئناف جديد..

وتوج كهربا مع الأهلي بـ 12 بطولة مختلفة كما حصد برونزية كأس العالم للأندية مرتين.