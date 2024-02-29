ربيعة: لا يوجد مباراة تحصيل حاصل في الأهلي.. ولا ننظر لحسابات سوى الفوز

رفض رامي ربيعة مدافع الأهلي إطلاق اسم تحصيل حاصل على مواجهة الفريق أمام يانج أفريكانز.

رامي ربيعة النادي : الأهلي الأهلي

ويستضيف الأهلي فريق يانج أفريكانز في تمام السادسة من مساء غدا الجمعة في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال رامي ربيعة لاعب الأهلي في المؤتمر الصحفي: "جاهزون لمواجهة يانج أفريكانز، ولا يوجد مباراة تحصيل حاصل في الأهلي".

وأوضح "اعتدنا التعامل بجدية مع كل المباريات، والجميع يقيم أداء الفريق حتى في المباريات الودية".

وشدد ربيعة "أمامنا مباراة صعبة ضد يانج أفريكانز، ونسعى لحصد الثلاث نقاط وكل اللاعبين يعلمون أهمية اللقاء".

واختتم ربيعة تصريحاته "الفريق الذي ينافس على بطولة، يحتاج للتركيز الشديد وعدم النظر إلى حسابات أخرى سوى الفوز".

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط بينما يانج افريكانز يحل ثانيا بـ 8 نقاط.

وحسم الفريقان بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، ويتبقى فقط المنافسة على الصدارة.