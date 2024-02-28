إيتو يعلن رحيل سونج عن تدريب الكاميرون

الأربعاء، 28 فبراير 2024 - 19:46

كتب : FilGoal

صامويل إيتو وريجوبير سونج

أعلن صامويل إيتو نجم الكاميرون السابق ورئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم رحيل ريجوبرت سونج عن تدريب الأسود.

وودع منتخب الكاميرون مناسفات النسخة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا من ثمن النهائي بعد الخسارة من نيجيريا.

وقال إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني عبر موقع "فرانس 24": "قررنا وضع حد لتعاقدنا مع ريجوبرت سونج مدرب المنتخب. لا أنسى أنه كان قائد الفريق عندما كنت ألعب في المنتخب، لكن الحقيقة أننا لم نحقق الأهداف المسطرة معه"

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وأوضح "لقد تحدثت إليه عن هذا الأمر، وأبلغته عن موقفي، فقد حان الوقت لنفكر في المستقبل، وأتمنى له كل التوفيق في مسيرته".

سونج كان لاعبا تاريخيا مع المنتخب الكاميروني وحصل معه على لقبي كأس إفريقيا 2000 و2002.

وبدأ سونج مسيرته في تدريب منتخب بلاده في أول مارس 2022 خلفا للبرتغالي أنطونيو كونسيساو.

وخاض سونج 23 مباراة مع منتخب الكاميرون وحقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 8 وخسر 9 مباريات.

وقاد سونج منتخب الكاميرون في النسخة الأخيرة من كاس العالم 2022 التي استضافتها قطر وحصل منتخب الأرجنتين على لقبها.

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