المطاردة الثلاثية مستمرة.. أرسنال يسحق نيوكاسل ويواصل ملاحقة ليفربول وسيتي

الأحد، 25 فبراير 2024 - 01:00

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا - أرسنال

سحق أرسنال ضيفه نيوكاسل يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الاسبوع السادس والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم الجانرز بهدف عكسي غريب سجله سفين بوتمان، بعد رأسية من جابرييل اصطدمت بالحارس لوريس كاريوس ثم بالمدافع قبل أن تجتاز الخط في الدقيقة 12.

وفي الدقيقة 24 أضاف كاي هافيرتز الهدف الثاني بعد عرضية أرضية من جابرييل مارتينيلي.

أخبار متعلقة:
ريليفو: كورتوا يخوض التدريبات الجماعية لأول مرة تين هاج: أظهرنا شخصية كبيرة في العودة أمام فولام ولكن رئيس خيتافي: جرينوود مجنون بالبقاء معنا ولكن جوارديولا: ما يحدث منذ سنوات يزيد إعجابي باللاعبين.. وسعيد بالطريقة التي لعبنا بها

ودفع ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بلاعبه البلجيكي لياندرو تروسار بدلا من جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 64.

على الجانب الآخر حل جاكوب ميرفي وهارفي بارنز بدلا من ميجيل ألميرون وألكساندر إيزاك.

وفي الدقيقة 65 سجل بوكايو ساكا الهدف الثالث بعد صناعة من هافيرتز.

فيما سجل ياكوب كيفيور الهدف الرابع بعد تمريرة من ديكلان رايس في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة 73 حل جو ويلوك ودان بيرن وجمال لاسيليس بدلا من برونو جيماريش وتينو ليفرامنتو وسفين بوتمان بصفوف نيوكاسل.

على الجانب الآخر حل إميل سميث رو وريس نيلسون وإدوارد نكيتياه بدلا من مارتن أوديجارد وبوكايو ساكا وكاي هافيرتز.

وقلص ويلوك لاعب أرسنال السابق الفارق بهدف نيوكاسل الوحيد في الدقيقة 84، برأسية بعد عرضية من دان بيرن.

وأتى محمد النني بدلا من جورجينيو في الدقيقة 89.

وبذلك رفع أرسنال رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر ونقطة عن مانشستر سيتي الثاني.

فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 37 نقطة في المركز الثامن برصيد 37 نقطة.

أرسنال الدوري الإنجليزي ساكا
نرشح لكم
أرتيتا: يوجد أشياء يمكننا تحسينها.. وعودة اللاعبين من الإصابة تدفعنا للأمام تين هاج: أظهرنا شخصية كبيرة في العودة أمام فولام ولكن جوارديولا: ما يحدث منذ سنوات يزيد إعجابي باللاعبين.. وسعيد بالطريقة التي لعبنا بها انتهت في الدوري الإنجليزي - أرسنال (4)-(1) نيوكاسل التشكيل - هافيرتز مفاجأة هجوم أرسنال أمام نيوكاسل المتسلح بـ كاريوس 13 رقم الحظ لـ جوارديولا.. فودين يسجل ويقود مانشستر سيتي للفوز على بورنموث انتهت الدوري الإنجليزي - بورنموث (0) (1) مانشستر سيتي.. الفوز الـ 14 ثنائية نيجيرية تهدي فولام فوزا لأول مرة منذ 2009 على مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
هشام نصر يكشف موقف تجديد شيكابالا ورأيه في انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك 59 دقيقة | الدوري المصري
المطاردة الثلاثية مستمرة.. أرسنال يسحق نيوكاسل ويواصل ملاحقة ليفربول وسيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
أرتيتا: يوجد أشياء يمكننا تحسينها.. وعودة اللاعبين من الإصابة تدفعنا للأمام ساعة | الكرة الأوروبية
خالد بيبو: غياب كهربا عن لقاء ميدياما فني بقرار من كولر.. ونجهز ديانج للسفر ساعة | الدوري المصري
ريليفو: كورتوا يخوض التدريبات الجماعية لأول مرة ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - التشخيص المبدئي لإصابة ياسر إبراهيم.. ومدة الغياب المتوقعة 2 ساعة | الدوري المصري
مهند مجدي: لم نطلب تأجيل مباراة ميدياما ولكن 2 ساعة | الكرة الإفريقية
تين هاج: أظهرنا شخصية كبيرة في العودة أمام فولام ولكن 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن إسقاط عضوية مرتضى منصور 2 الحضري: حسام حسن لن يحل أزمة المنتخب لهذا السبب.. وأرفض التضخيم في شوبير 3 الأهلي يطلب تأجيل مباراة ميدياما بسبب حادث طائرة الفريق في غانا 4 كولر: كريم وليد سيطر على منتصف الملعب.. وتعلمت درسا من هذه الرحلة