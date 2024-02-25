المطاردة الثلاثية مستمرة.. أرسنال يسحق نيوكاسل ويواصل ملاحقة ليفربول وسيتي

سحق أرسنال ضيفه نيوكاسل يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الاسبوع السادس والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم الجانرز بهدف عكسي غريب سجله سفين بوتمان، بعد رأسية من جابرييل اصطدمت بالحارس لوريس كاريوس ثم بالمدافع قبل أن تجتاز الخط في الدقيقة 12.

وفي الدقيقة 24 أضاف كاي هافيرتز الهدف الثاني بعد عرضية أرضية من جابرييل مارتينيلي.

ودفع ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بلاعبه البلجيكي لياندرو تروسار بدلا من جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 64.

على الجانب الآخر حل جاكوب ميرفي وهارفي بارنز بدلا من ميجيل ألميرون وألكساندر إيزاك.

وفي الدقيقة 65 سجل بوكايو ساكا الهدف الثالث بعد صناعة من هافيرتز.

فيما سجل ياكوب كيفيور الهدف الرابع بعد تمريرة من ديكلان رايس في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة 73 حل جو ويلوك ودان بيرن وجمال لاسيليس بدلا من برونو جيماريش وتينو ليفرامنتو وسفين بوتمان بصفوف نيوكاسل.

على الجانب الآخر حل إميل سميث رو وريس نيلسون وإدوارد نكيتياه بدلا من مارتن أوديجارد وبوكايو ساكا وكاي هافيرتز.

وقلص ويلوك لاعب أرسنال السابق الفارق بهدف نيوكاسل الوحيد في الدقيقة 84، برأسية بعد عرضية من دان بيرن.

وأتى محمد النني بدلا من جورجينيو في الدقيقة 89.

وبذلك رفع أرسنال رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر ونقطة عن مانشستر سيتي الثاني.

فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 37 نقطة في المركز الثامن برصيد 37 نقطة.

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