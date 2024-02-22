خبر في الجول - لعدم تلقيه الرد الرسمي من كاف.. الأهلي يستعد لمواجهة ميدياما الجمعة

يبدأ فريق الأهلي استعداداته لخوض مواجهة ميدياما الغاني غدا الجمعة بسبب عدم تلقيه رد رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حتى الآن بشأن التأجيل.

ويحل الأهلي ضيفا على ميدياما الغاني بالمباراة المقرر لها في تمام السادسة من مساء غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الأهلي طلب تأجيل مباراة ميدياما الغاني من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك بعدما تعرضت طائرة الفريق لحادث في مطار أكرا تسبب في عدم مقدرة الطائرة على السفر إلى كوماسي وبالتالي تأخر وصول الفريق.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي بدأ الاستعداد بشكل طبيعي لإقامة المباراة في موعدها لعدم رد كاف حتى الآن.

ويتحرك فريق الأهلي خلال ساعة نحو ملعب المباراة من أجل خوض التدريب الرئيسي لمواجهة الغد.

كما سيحضر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي المؤتمر الصحفي.

وكشف كاف للأهلي في وقت سابق استطلاع رأي ميدياما بشأن إمكانية التأجيل كونه الفريق المضيف. (تفاصيل من هنا)

ورد توني أوبيين رئيس نادي ميدياما الغاني برفض ما يثار بشأن احتمالية تأجيل مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا لأن الرحلة تستغرق 40 دقيقة فقط بين المدينتين.

وكان من المقرر وصول بعثة الأهلي إلى كوماسي مساء أمس الأربعاء قبل أن تضطر البعثة للمبيت في أكرا قبل حل الأزمة والتوجه إلى مدينة كوماسي اليوم الخميس.

وتعرضت لحادث في مطار أكرا بسبب اصطدام سيارة خدمات بها وأصبحت غير قادرة على الطيران إلى كوماسي من أجل مواجهة ميدياما.

ويحتل الأهلي المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني، ويأتي ميدياما في المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

وانضم وسام أبو علي لقائمة الأهلي لأول مرة بعد غيابه عن مواجهة شباب بلوزداد بسبب الإصابة.

بينما خرج محمود عبد المنعم "كهربا" من القائمة.

وعلم FilGoal.com أن كهربا حصل على إذن من الجهاز الفني وخالد بيبو مدير الكرة للغياب عن المباراة لحضور حفل زفاف شقيقته.

كما يغيب مروان عطية عن المباراة لتراكم البطاقات الصفراء.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حارس المرمى: مصطفى شوبير - حمزه علاء - مصطفى مخلوف

الدفاع: علي معلول - كريم الدبيس - أكرم توفيق - محمد هاني – محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم – رامي ربيعة

الوسط: إمام عاشور – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – رضا سليم – كريم فؤاد – كريم وليد – مصطفى أبو الخير

الهجوم: بيرسي تاو – أنتوني موديست – وسام أبو علي – طاهر محمد