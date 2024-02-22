خبر في الجول - كاف يستطلع رأي ميدياما بشأن تأجيل مواجهة الأهلي.. وتواصل مع أبو ريدة

لم يتخذ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قراره النهائي بشأن مصير مواجهة الأهلي ضد ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الأهلي طلب تأجيل مباراة ميدياما الغاني من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك بعدما تعرضت طائرة الفريق لحادث في مطار أكرا تسبب في عدم مقدرة الطائرة على السفر إلى كوماسي وبالتالي تأخر وصول الفريق.

ومن المقرر إقامة مواجهة الأهلي ضد ميدياما في تمام السادسة من مساء غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن كاف أبلغ الأهلي بأنه سيستطلع رأي ميدياما أول بصفته مستضيف المباراة قبل اتخاذ القرار النهائي.

ومن جانبه تواصل الأهلي مع هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل شرح الظروف التي صاحبت بعثة الأهلي في غانا.

وطلب الأهلي من أبو ريدة تأجيل المواجهة لمدة 24 ساعة فقط بسبب تأخر الوصول لظروف خارجة عن إرادة البعثة.

وتحركت بعثة الأهلي صباح اليوم الخميس إلى مطار أكرا استعدادا لاستكمال الرحلة إلى كوماسي.

ويحتل الأهلي المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني، ويأتي ميدياما في المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

وانضم وسام أبو علي لقائمة الأهلي لأول مرة بعد غيابه عن مواجهة شباب بلوزداد بسبب الإصابة.

بينما خرج محمود عبد المنعم "كهربا" من القائمة.

وعلم FilGoal.com أن كهربا حصل على إذن من الجهاز الفني وخالد بيبو مدير الكرة للغياب عن المباراة لحضور حفل زفاف شقيقته.

كما يغيب مروان عطية عن المباراة لتراكم البطاقات الصفراء.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حارس المرمى: مصطفى شوبير - حمزه علاء - مصطفى مخلوف

الدفاع: علي معلول - كريم الدبيس - أكرم توفيق - محمد هاني – محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم – رامي ربيعة

الوسط: إمام عاشور – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – رضا سليم – كريم فؤاد – كريم وليد – مصطفى أبو الخير - طاهر محمد.

الهجوم: بيرسي تاو – أنتوني موديست – وسام أبو علي.