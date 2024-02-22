منتخب الجزائر ينفي الاقتراب من تعيين مدير فني جديد

الخميس، 22 فبراير 2024 - 11:25

كتب : FilGoal

الجزائر

نفى وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شائعات اقتراب تعيين مدرب جديد لمنتخب الجزائر.

كانت تقارير جزائرية وفرنسية قد ذكرت أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم يقترب من تعيين البوسني فلاديمير بيتكوفيتش كمدير فني للخضر.

وقال صادي في تصريحات للتليفزيون الجزائري: "لم نتوصل إلى اتفاق مع أي مدرب، ما يشاع عن الإتفاق مع مدرب جديد ليس صحيحا".

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وأضاف "الإعلان عن المدرب الجديد سيكون بنسبة كبيرة في غضون أسبوع تقريبا".

وأوضحت التقارير إلى أنه تم التوصل لاتفاق مع بيتكوفيتش البالغ من العمر 60 عاما ليكون خلفا لجمال بلماضي.

وأفاد راديو الجزائر الرسمي قبل يومين أن وليد صادي رئيس اتحاد الكرة الجزائري سافر إلى سويسرا من أجل التفاوض مع المدرب الذي يحمل الجنسيتين البوسنية والسويسرية.

وكشف التقرير عن شرطين للاتحاد الجزائري في عقد المدرب، أولهما التأهل لكأس العالم 2026، والشرط الثاني هو الوصول لربع نهائي أمم إفريقيا 2025.

ويبتعد فلاديمير بيتكوفيتش عن الحقل التدريبي منذ عامين، منذ فبراير 2022 موعد انتهاء مهمته مع نادي بوردو الفرنسي.

يذكر أن بيتكوفيتش تولى تدريب منتخب سويسرا في الفترة ما بين 2014 و2021.

وذكرت شبكة راديو مونت كارلو يوم الثلاثاء أن بيتكوفيتش هو أبرز المرشحين لتولي تدريب المنتخب الجزائري.

وأوضح التقرير أن الاتحاد الجزائري قد يعلن تعاقده مع المدرب البوسني خلال أيام قليلة.

وانفصل بلماضي عن منتخب الجزائر جاء بعدما ودع المنتخب الجزائري كأس أمم إفريقيا 2023 من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة 2021.

وتولى بلماضي تدريب الجزائر بداية من أغسطس 2018 وقاد محاربي الصحراء للفوز بكأس أمم إفريقيا 2019 للمرة الثانية في تاريخ بلاده

وفشل بلماضي في قيادة الجزائر للتأهل لكأس العالم 2022 بعد الهزيمة ضد الكاميرون في المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية.

وإجمالا قاد بلماضي منتخب الجزائر في 67 مباراة فاز في 43 لقاء وتعادل في 17 مرة وهُزم سبع مرات.

وسجل منتخب الجزائر مع بلماضي 142 هدفا واستقبل 53 آخرين.

الجزائر جمال بلماضي وليد صادي
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