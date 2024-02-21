شكوك حول مشاركة صلاح في مباراة لوتون ونهائي كأس الرابطة

أثار يورجن كلوب مدرب ليفربول القلق حول موقف محمد صلاح من المشاركة في مباراة لوتون تاون يوم الأربعاء، ونهائي كأس رابطة المحترفين يوم الأحد المقبل.

في مؤتمره الصحفي يوم الثلاثاء، لم يذكر كلوب اسم محمد صلاح ضمن قائمة لاعبيه المصابين قبل لقاء لوتون تاون.

ونقلت جريدة ديلي ميل وصحف أخرى تصريحات جديدة لكلوب قال فيها: "نراقب إصابة صلاح يوميا، لقد شعر بالإرهاق قليلا في نفس منطقة الإصابة التي ضربته مؤخرا".

وأضاف "علينا أن نرى كيف سيتطور الأمر، لا يوجد شيء جنوني، علينا أن نرى".

وأكمل "داروين نونيز شعر بإصابة عضلية خلال مباراة برينتفورد أيضا، نراقب حالته يوميا كذلك".

فيما ذكرت تقارير إنجليزية أن موقف صلاح من المشاركة أمام لوتون وضد تشيلسي في نهائي كأس الرابطة غير واضح، في ظل هذه الإصابة العضلية.

يوم الثلاثاء أوضح الألماني "بالنسبة للآخرين، نعتقد أننا سنتعامل مع الأمر يوما بعد يوم. خاصة مشاكل العضلات، سنرى. عندما نكشف عن تشكيل مباراة لوتون ستعلمون من استطاع اللحاق بالمباراة ومن لم يستطع".

وواصل "أليسون بيكر وديوجو جوتا وكورتيس جونز وترينت ألكسندر أرنولد ودومينيك سوبوسلاي غير متاحين لمباراة الأربعاء ضد لوتون تاون".

وأوضح كلوب "أليسون يعاني من إصابة عضلية، لست متأكدًا من طول المدة. فيما يعاني ديوجو جوتا بسبب إصابة في الركبة".

وأردف المدرب الألماني "سيبتعد جوتا لأكثر من شهر. لا أستطيع تحديد إطار زمني حتى لو أردت ذلك".

وأكمل "كورتيس جونز لديه مشكلة في الأربطة. ترينت وسوبوسلاي في طريقهما للعودة، لم يشاركا في التدريبات الجماعية منذ فترة، ولذلك لا يمكنهما المشاركة أمام لوتون".

وأتم "علينا التعامل مع أزمة الإصابات، ليس لدينا أي أعذار. هناك 5000 طريقة للفوز، علينا فقط العثور على طريقة واحدة نحقق بها الفوز أمام لوتون".

ويسعى ليفربول لتأمين صدارته للدوري الإنجليزي حين يواجه لوتون تاون في افتتاح الجولة 26 من الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد.

ويبتعد ليفربول عن مانشستر سيتي الوصيف بنقطة وعن أرسنال الثالث بنقطتين.

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