انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (1)-(0) برينتفورد.. فوز السماوي

الثلاثاء، 20 فبراير 2024 - 21:24

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - لايبزج

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي.

ق 80: هدف غير محتسب لهالاند

ق 71: جووووووووووول هالاند والأول

ق 62: نزول جيرمي دوكو بدلا من أوسكار بوب

ق 44: تسديدة من روبن دياز يتصدى لها الحارس فليكن ويبعدها

ق 37: بن مي يبعد الكرة من على خط المرمى من أوسكار بوب

ق 35: تسديدة قوية من أكانجي يبعدها الحارس

ق 17: انفراد ضائع من برينتفورد

ق 7: تسديدة قوية من فودين الدفاع يبعدها

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي برينتفورد إيرلينج هالاند
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