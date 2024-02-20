انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (1)-(0) برينتفورد.. فوز السماوي
الثلاثاء، 20 فبراير 2024 - 21:24
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي.
ــــــــــــــــ
نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي.
ق 80: هدف غير محتسب لهالاند
ق 71: جووووووووووول هالاند والأول
ق 62: نزول جيرمي دوكو بدلا من أوسكار بوب
ق 44: تسديدة من روبن دياز يتصدى لها الحارس فليكن ويبعدها
ق 37: بن مي يبعد الكرة من على خط المرمى من أوسكار بوب
ق 35: تسديدة قوية من أكانجي يبعدها الحارس
ق 17: انفراد ضائع من برينتفورد
ق 7: تسديدة قوية من فودين الدفاع يبعدها
انطلاق المباراة
نرشح لكم
ضربة قوية لـ ليفربول.. مدرب البرازيل يؤكد غياب أليسون عن توقف مارس الدولي سام مرسي يصنع ويقود فريقه لفوز قاتل للمنافسة على التأهل لبريميرليج بعد استيفاء الشروط.. يونايتد يعلن بيع 27.7 % من أسهم النادي لملياردير بريطاني سجل في كل فرق الدوري الإنجليزي.. هالاند يكسر عقدة برينتفورد ويقود سيتي للفوز جريزمان: أرحب بـ مبابي في مدريد.. وسعيد بلعب الدربي ضده تشكيل مانشستر سيتي – هالاند أساسي.. ودي بروين على الدكة ضد برينتفورد بعد تعليقه على وزنه.. جوارديولا يعتذر لـ فيليبس التعاقد الـ11 في 17 شهرا من برايتون.. تشيلسي يضم رئيس التوظيف