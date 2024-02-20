مدرب مرموش السابق يتولى قيادة كريستال بالاس

أعلن نادي كريستال بالاس تعيين النمساوي أوليفر جلاسنر كمدير فني للفريق.

وتولى جلاسنر المهمة خلفا لروي هودسون الذي تقدم باستقالته يوم الاثنين.

جلاسنر شاهد مباراة كريستال بالاس ضد إيفرتون يوم الاثنين من المدرجات.

وسيقود الفريق في أول حصة تدريبية يوم الثلاثاء.

جلاسنر كان مدربا للمصري عمر مرموش في فولفسبورج، وهو الذي دفع به في أول مباراة له بالدوري الألماني في مايو 2020.

يذكر أن جلاسنر قاد فرانكفورت إلى التتويج بلقب الدوري الأوروبي الموسم قبل الماضي.

ويحتل كريستال بالاس المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة.

وأعلن نادي كريستال بالاس قبول استقالة مدربه روي هودسون ليتمكن الفريق من المضي قدما في خططه للمدرب الجديد.

ونشر موقع النادي الرسمي تصريحات هودسون إذ قال: "هذا النادي مميز للغاية ويعني الكثير بالنسبة لي".

وأضاف "لعب النادي دورا كبيرا في حياتي الكروية، لقد استمتعت تماما بوقتي هنا على مدار ستة مواسم، وأتاح لي الفرصة للعمل مع لاعبين وطاقم فني من الطراز الأول للقيام بما أحبه كل يوم".

وشدد "أنا أفهم أنه في ظل الظروف الأخيرة، قد يكون من الحكمة في هذا الوقت أن يخطط النادي للمستقبل".

وأتم "بالتالي اتخذت قرارا بالتنحي حتى يتمكن النادي من المضي قدما في خططه للمدرب الجديد، على النحو المنشود".

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