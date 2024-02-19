بعد التتويج باللقب التاريخي.. إيمرس فاي يتولى قيادة كوت ديفوار

أعلن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم تولي إيمرس فاي قيادة منتخب كوت ديفوار.

وكان فاي قد تولى القيادة مؤقتا بعد رحيل جان جاسيه عقب دور المجموعات.

عاد من الموت؟ غيّر مدربه بعد نهاية دور المجموعات، وعلى عكس كل التوقعات حقق اللقب الأغلى والأصعب، منتخب كوت ديفوار بطل أمم إفريقيا 2023 بالفوز على نيجيريا بنتيجة 2-1 في النهائي.

وكشف ياسين ديالو رئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم اليوم الإثنين أنه تقرر قيادة فاي لمنتخب كوت ديفوار بصفة دائمة بدلا من المؤقتة.

وقال فاي في تصريحات نشرها موقع كاف بعد التتويج بالبطولة في وقت سابق: "ما زلت لا أصدق ذلك. مررنا بكل المشاعر. الفوز باللقب هو أهم محطات حياتي بالتأكيد".

وأضاف "توليت قيادة المنتخب في يوم عيد ميلادي، لم نكن حتى متأهلون لدور الـ16. ومع ذلك، أود أن أحيي وأشكر المدرب جان لويس جاسيه".

وفاز إيميرس فاي مدرب كوت ديفوار بجائزة أفضل مدرب في كأس أمم إفريقيا 2023، وهو لم يكن مديرا فنيا وقت بداية البطولة حتى!

البلد المضيف بدأت مسيرته بالفوز على غينيا بيساو 2-0، ثم الخسارة أمام نيجيريا 1-0، حتى هنا لا توجد مشكلة، ولكن الكارثة التي وقعت أمام غينيا الاستوائية بالخسارة 4-0 كانت القشة.

قرر الاتحاد الإيفواري إقالة المدرب الفرنسي جان لوي جاسيه على الفور، وتولى فاي المهمة في مواجهة السنغال حامل اللقب.

المهمة الأولى التي توقع الجميع فيها نهاية مأساوية لصاحب الأرض، تحولت إلى عبور شاق بركلات الترجيح.

وبعد فوز مثير على مالي في ربع النهائي، وهدف في شباك الكونغو الديمقراطية بنصف النهائي حسم العبور، تمكن الأفيال من العودة في النهائي من التأخر بهدف إلى الفوز على نيجيريا 2-1.

بطولة تاريخية بكل المقاييس، كتبت التتويج الثالث في تاريخ كوت ديفوار بعد 1992 و2015، لتتساوى مع نيجيريا التي فقدت فرصة اللقب الرابع.