بعد التتويج باللقب التاريخي.. إيمرس فاي يتولى قيادة كوت ديفوار

الإثنين، 19 فبراير 2024 - 22:11

كتب : FilGoal

إيمرس فاي - المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار

أعلن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم تولي إيمرس فاي قيادة منتخب كوت ديفوار.

وكان فاي قد تولى القيادة مؤقتا بعد رحيل جان جاسيه عقب دور المجموعات.

عاد من الموت؟ غيّر مدربه بعد نهاية دور المجموعات، وعلى عكس كل التوقعات حقق اللقب الأغلى والأصعب، منتخب كوت ديفوار بطل أمم إفريقيا 2023 بالفوز على نيجيريا بنتيجة 2-1 في النهائي.

أخبار متعلقة:
كاف يكشف موعد قرعة تمهيدي أمم إفريقيا 2025 وكالة الأنباء الفرنسية: كاف يستقر على موعد إقامة أمم إفريقيا 2025 بالمغرب جمال علام رئيسا لاتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم مدرب جنوب إفريقيا: بيرسي تاو ليس محمد صلاح.. ويجب أن يعامل بشكل عادل

وكشف ياسين ديالو رئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم اليوم الإثنين أنه تقرر قيادة فاي لمنتخب كوت ديفوار بصفة دائمة بدلا من المؤقتة.

وقال فاي في تصريحات نشرها موقع كاف بعد التتويج بالبطولة في وقت سابق: "ما زلت لا أصدق ذلك. مررنا بكل المشاعر. الفوز باللقب هو أهم محطات حياتي بالتأكيد".

وأضاف "توليت قيادة المنتخب في يوم عيد ميلادي، لم نكن حتى متأهلون لدور الـ16. ومع ذلك، أود أن أحيي وأشكر المدرب جان لويس جاسيه".

وفاز إيميرس فاي مدرب كوت ديفوار بجائزة أفضل مدرب في كأس أمم إفريقيا 2023، وهو لم يكن مديرا فنيا وقت بداية البطولة حتى!

البلد المضيف بدأت مسيرته بالفوز على غينيا بيساو 2-0، ثم الخسارة أمام نيجيريا 1-0، حتى هنا لا توجد مشكلة، ولكن الكارثة التي وقعت أمام غينيا الاستوائية بالخسارة 4-0 كانت القشة.

قرر الاتحاد الإيفواري إقالة المدرب الفرنسي جان لوي جاسيه على الفور، وتولى فاي المهمة في مواجهة السنغال حامل اللقب.

المهمة الأولى التي توقع الجميع فيها نهاية مأساوية لصاحب الأرض، تحولت إلى عبور شاق بركلات الترجيح.

وبعد فوز مثير على مالي في ربع النهائي، وهدف في شباك الكونغو الديمقراطية بنصف النهائي حسم العبور، تمكن الأفيال من العودة في النهائي من التأخر بهدف إلى الفوز على نيجيريا 2-1.

بطولة تاريخية بكل المقاييس، كتبت التتويج الثالث في تاريخ كوت ديفوار بعد 1992 و2015، لتتساوى مع نيجيريا التي فقدت فرصة اللقب الرابع.

كوت ديفوار أمم إفريقيا منتخب كوت ديفوار
نرشح لكم
بيراميدز يغادر إلى الكونغو الديمقراطية الأربعاء لمواجهة مازيمبي قبل مواجهة أبو سليم في الكونفدرالية.. ثنائي الزمالك يسبق بعثة الفريق إلى الجزائر كاف يكشف موعد قرعة تمهيدي أمم إفريقيا 2025 وكالة الأنباء الفرنسية: كاف يستقر على موعد إقامة أمم إفريقيا 2025 بالمغرب مصدر من الزمالك لـ في الجول: جوميز رفض مشاركة موتيابيا مع أوغندا في دورة الألعاب الإفريقية حسن شحاتة: مورينيو كان يحضر لمتابعة منتخب مصر.. وأبو تريكة رفض المشاركة في 2010 مدرب جنوب إفريقيا: بيرسي تاو ليس محمد صلاح.. ويجب أن يعامل بشكل عادل قمصان: التعادل مع بلوزداد إيجابي ويمنحنا فرصة للتأهل في دوري الأبطال
أخر الأخبار
غالي عبر قناة الزمالك: زيارة الأهلي للقلعة البيضاء تأخرت كثيرا.. ويجب نفعل مثلما قال الخطيب ولبيب 4 ساعة | الكرة المصرية
النتيجة لصالح ريال مدريد وبرشلونة.. جيرونا يخسر من بلباو في مباراة مجنونة 4 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - الزمالك والأهلي ينتصران في أولى مباريات ربع نهائي الدوري 5 ساعة | كرة طائرة
حاتم سكر: هذا ما حدث بيني وبين شحاتة.. وأرض الملعب لم تؤثر على مباراة الإسماعيلي والزمالك 5 ساعة | الكرة المصرية
ماذا قدم ثلاثي الزمالك الجديد في أول مباراة له ضد الإسماعيلي 5 ساعة | الدوري المصري
بيراميدز يغادر إلى الكونغو الديمقراطية الأربعاء لمواجهة مازيمبي 5 ساعة | الكرة الإفريقية
قبل مواجهة أبو سليم في الكونفدرالية.. ثنائي الزمالك يسبق بعثة الفريق إلى الجزائر 6 ساعة | الكرة المصرية
مستغلا لشرط في عقده.. سكاي: بايرن يدرس تعيين ألونسو خلفا لـ توخيل 6 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت دوري اليد - الأهلي (28)-(29) الزمالك.. الأبيض ينتصر برميات الترجيح 2 الزمالك يعلن إسقاط عضوية مرتضى منصور 3 علام: حسام حسن رفض الشرط الجزائي.. وهذا سبب اختفاء حازم إمام 4 بسبب صليبي سابق.. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ديانج وهل يحتاج جراحة