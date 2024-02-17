بوكيتينيو: هذه الروح التي نريد إظهارها.. وسيتي أرغمنا على الدفاع في الشوط الثاني

أشاد ماوريسيو بوكيتينيو المدير الفني لـ تشيلسي بشجاعة فريقه ضد مانشستر سيتي في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

ونجح تشيلسي في الخروج بالتعادل أمام مانشستر سيتي في الدور الأول والثاني من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الأرجنتيني عبر سكاي سبورتس: "أداء جيد للغاية، وممتن جدا، وأعتقد أن هذه الروح التي نريد إظهارها، عملنا من أجل ذلك، أعتقد أنهم أفضل فريق في العالم وعلينا أن نكون فخورين بعد هذا الأداء، كنا شجعان للغاية".

وأردف "الشوط الأول كان جيدا جدا، وكنا أكثر حدّة بالكرة وفزنا بالثنائيات في الشوط الثاني، وهم هيمنوا على اللقاء وأرغمونا على الدفاع بشكل أعمق".

وأكمل "تعادل جيد لنا وعندما تواجه هذا الفريق فلابد أن تكون شجاعا وتحارب في كل النواحي".

وأردف"مانشستر سيتي لديه الجودة والقدرة على صناعة الفرص ولديهم لاعبين رائعين، من الرائع لنا تحقيق هذه النتيجة ونحتاج للنضج".

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 53 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بفارق 4 نقاط عن ليفربول المتصدر، ولا يزال يتبقى له مباراة مؤجلة.

وواصل "سيكون لدينا مباراة جيدة ضد ليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، والأكثر أهمية أن نواصل الإيمان بقدراتنا".

وأتم "الآن سيكون علينا التحضير لهذه المباراة بأفضل شكل ممكن".

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وسيلتقي ليفربول مع تشيلسي في نهائي كأس الرابطة يوم الأحد المقبل في الخامسة مساءً.

وحتى في حالة فوز مانشستر سيتي بالمباراة المؤجلة ضد برينتفورد لن يتخطى صدارة ليفربول.

بينما وصل تشيلسي إلى النقطة 35 في المركز العاشر.

تقدم تشيلسي أولا عن طريق رحيم ستيرلينج، ثم تعادل مانشستر سيتي بهدف رودري.

ولم يحقق مانشستر سيتي سوى فوز وحيد أمام الأندية الستة الكبار هذا الموسم.