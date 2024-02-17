قمصان: التعادل مع بلوزداد إيجابي ويمنحنا فرصة للتأهل في دوري الأبطال

أرجع سامي قمصان مدرب الأهلي عدم الجاهزية سببا للتعادل السلبي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي سلبيا مع شباب بلوزداد في ملعب 5 جويليه في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

وقال قمصان عبر صفحة الأهلي الرسمية: "التعادل أمام شباب بلوزداد يعد نتيجة إيجابية للفريق، في ظل الظروف التي صاحبت الفريق مؤخرا وعدم خوض مباريات لأكثر من 6 أسابيع".

وأضاف "الفريق كان لديه أكثر من فرصة محققة للتسجيل، سواء عن طريق طاهر أو حسين الشحات في شوط المباراة الأول".

وأوضح "شباب بلوزداد لعب 7 مباريات رسمية خلال الفترة الماضية، على عكس الأهلي الذي لم يلعب أي مباراة رسمية بسبب كأس الأمم الإفريقية".

وأتم "التعادل يمنح الفريق فرصة للاقتراب خطوة من التأهل للدور المقبل بدوري الأبطال".

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ولأول مرة يتعادل الأهلي في 3 مباريات متتالية بدوري أبطال إفريقيا منذ موسم 2012-13 حينما تعادل في 4 مباريات متتالية.

وللموسم الثالث على التوالي يكتفي الأهلي بفوز واحد في أول 3 جولات له بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ورفع الأهلي رصيده لـ 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، ويأتي خلفه يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد برصيد 5 نقاط، ويتذيل ميدياما الترتيب برصيد 4 نقاط.

ويحل الأهلي ضيفا على ميدياما في الجولة الخامسة يوم الجمعة المقبل.