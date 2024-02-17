مدرب بلوزداد: الخروج بتعادل سلبي؟ المنافس حامل اللقب.. واللاعبون لم يقصروا

السبت، 17 فبراير 2024 - 00:00

كتب : FilGoal

رضا سليم - الأهلي - بلوزداد

أعرب ناصر ميقيداش مدرب مساعد شباب بلوزداد رضاه عن الخروج بتعادل سلبي ضد الأهلي في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الفريقان سلبيا للمرة الثانية على التوالي في دور المجموعات ويحتل كلاهما أول وثاني ترتيب المجموعة.

وقال ميقيداش عبر بي إن سبورتس: "سبب الخروج بتعادل سلبي هو أن المنافس قوي وهو حامل اللقب، أدى اللاعبون ما عليهم ولم يقصروا من استحواذ وفرص وكان ينقصنا النجاعة الهجومية".

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وأكمل "لم نسجل ولم نخسر وهذه مجموعة بها حسابات كثيرة، لدينا مباراتين ونسعى خلالهما للتأهل مع الأهلي".

وأضاف "هل شاهدتهم فارق بين الأهلي اليوم والمباراة الماضية، نفس الشيء بنفس الأسماء والتغييرات، وأدينا مباراة قوية ولم نتكمن من التسجيل".

وأتم "أشكر اللاعبين لأنهم قدموا ما عليهم وسنواصل العمل للتأهل للدور المقبل".

ولأول مرة يتعادل الأهلي في 3 مباريات متتالية بدوري أبطال إفريقيا منذ موسم 2012-13 حينها تعادل في 4 مباريات متتالية.

وللموسم الثالث على التوالي يكتفي الأهلي بفوز واحد في أول 3 جولات له بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ورفع الأهلي رصيده لـ 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، ويأتي خلفه يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد برصيد 5 نقاط، ويتذيل ميدياما الترتيب برصيد 4 نقاط.

ويحل الأهلي ضيفا على ميدياما في الجولة الخامسة يوم الجمعة المقبل.

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